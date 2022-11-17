закрыть
17 ноября 2022, четверг, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Танковый кулак: украинская армия перешла в наступление по всей линии фронта под Попасной

  • 17.11.2022, 8:42
  • 1,522
Танковый кулак: украинская армия перешла в наступление по всей линии фронта под Попасной

Оккупантов также разгромили в районе Майорска.

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке страны и переходят наступление на всем рубеже от Попасной Луганской области до Харьковской области, а на Донбассе тяжелые бои и вражеские штурмы не прекращаются.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ на востоке Украины

Силы Обороны Украины продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременная. Вести штурм в 20 км к северо-западу от Сватово в районе Берестово и Колесниковки в Харьковской области и Новоселовском Луганской области им, по утверждения Минобороны РФ, якобы помешали российские авиаудары.

По сообщениям российских «военкоров», украинские силы вели наступательные операции в 14 км к северо-западу от Сватово в районе Куземовки, и пытались отрезать участок дороги и железной дороги в этом районе. Кроме того, ВСУ проводят разведку боем вдоль линии Песчаное - Стельмаховка к северо-западу от Сватово

Минобороны РФ также заявило, что их подразделения артиллерии отражали атаки украинских войск на позиции оккупантов вблизи Коломыйчихи Луганской области (10 км к западу от Сватово).

Также есть данные, что бойцы ВСУ пробуют перекрыть участок трассы Сватово-Кременная, и действуют в 6 км к северо-западу от Кременной в районе Червонопоповки. Бои продолжаются в 12 км к югу от Кременной в Белогоровке.

Источник аналитиков в БАРС-13 (Боевой резерв России) со ссылкой на «ЛНРовцев» заявил, что украинские силы перешли в наступление на всем рубеже от Попасной Луганской области до Харьковской области и накапливают танковые группы у линии фронта.

Также сообщается, что украинские силы скапливаются вдоль линии Орлянка-Затишне-Сватово к северо-западу от Сватово в рамках подготовки к будущему крупному наступлению, хотя в ISW заявляют, что «не дают никакой оценки заявлений относительно будущих украинских операций».

16 ноября ВСУ продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и материально-техническому обеспечению в Луганской области. В частности, по объектам в Мирном, Перевальске и Зимогорье, а также в Белокуракино к северу от Старобельска.

Генштаб ВСУ проинформировал, что ранее, 15 ноября, в результате удара по скоплениям войск захватчиков в районе Денежниково (между Старобельском и Луганском) было убито и ранено не менее 50 российских военнослужащих.

Ситуация на Донбассе

Войска российских захватчиков 16 ноября продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки. ВСУ отразили штурмы к северо-востоку от Бахмута в районе Белогоровки и Веселого и южнее Бахмута в районе Курдюмовки.

Наемники группы Вагнера атаковали укрепрайоны украинских позиций на юго-восточной окраине Бахмута, также оккупанты наносили авиаудары по позициям ВСУ к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и к северо-востоку от Соледара в районе Спорного.

По данным украинского Генштаба, половина личного состава 1-го горловского батальона «ДНРовцев» была убита или ранена после боя за Майорск (к югу от Бахмута) и имела низкий боевой дух, что побудило руководство оккупантов расформировать это подразделение.

Российские источники утверждали, что войска РФ взяли под свой контроль Майорск 13 ноября, а заявление Генерального штаба ВСУ предполагает, что «цена этого была высокой», что согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы продолжат дорогостоящие операции против небольших и незначительных в оперативном отношении населенных пунктов.

Украинский Генштаб также сообщил, что ВСУ отражали атаки россиян у Авдеевки, к северу от Авдеевки у Новокалиново, к западу от Авдеевки у Первомайского и южнее Авдеевки у Водяного.

Как рассказали российские источники, оккупанты добились незначительных успехов в направлении Невельского, Водяного и Первомайского. В Минобороны РФ заверили, что российские войска отражали контратаки украинских войск в районе Курдюмовки, в районе Авдеевки, к западу от Авдеевки в районе Григоровки и на западе Донецкой области в районе Старомихайловки.

16 ноября российские войска провели ограниченные наземные операции в западной части Донецкой области. Украинские силы отразили наземную атаку интервентов в районе Времевки и Новомихайловки в западной части Донецкой области.

Продвижение ВСУ в Херсонской области - «южная ось»

«Контрнаступление Украины в правобережной Херсонской области достигло заявленных целей, поэтому ISW не будет представлять участок контрнаступления на юге Украины до тех пор, пока украинские силы не возобновят контрнаступление на юге Украины», - отмечают аналитики.

Российские войска 16 ноября продолжали укреплять и перегруппировывать позиции на левом берегу Днепра.

Украинские и российские источники сообщили, что российские войска обстреляли Дудчаны, Качкаровку и Приднепровский Херсонской области и Ильинку Днепропетровской области - все на правом берегу Днепра.

ВСУ продолжали наносить удары по российским силам и узлам тылового обеспечения в тыловых районах Запорожской и Херсонской областей. 16 ноября Генштаб Украины сообщил, что накануне военные ВСУ нанесли удары по российским позициям в районе Скадовска (на пересечении трассы Р57 и Т2213), Новониколаевки (на трассе Р57) и Новой Маячки (в районе трассы Т2210).

Кроме того, в тот день, 15 ноября, украинские силы нанесли более 50 артиллерийских ударов по российским позициям на левом берегу Днепра, уничтожив два российских склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках, ранив 17 человек и повредив 15 единиц бронетехники.

Российский источник утверждал, что жители сообщали о взрывах в Каланчаке и Чаплынке (на трассе Т2202). По данным Генштаба ВСУ, украинские удары привели в негодность железнодорожный мост в Черниговке Запорожской области. Также украинские силы нанесли удар по российскому военному складу в Токмаке, а на опубликованном 16 ноября снимке видно, что ночью в Токмаке предположительно произошел пожар.

16 ноября российские оккупанты продолжали вести огонь к западу от Гуляйполя, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Войска РФ нанесли удар по Запорожью тремя зенитно-ракетными комплексами С-300. Также захватчики обстреляли Никополь, Марганец и Червоногригоровку в Днепропетровской области.

«Российские источники выражали постоянную обеспокоенность возможным контрнаступлением украинских войск в районе Гуляйполе - Орехов. Официальный представитель оккупационной службы Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили попытку украинцев прорвать позиции русских в направлении Васильевки Запорожской области, но ISW не наблюдала признаков крупного боя в этом районе и не может подтвердить достоверность заявления Рогова», - указывается в анализе.

На геолокационных снимках, опубликованных 15-16 ноября, видно, что российские войска строят второстепенные оборонительные рубежи вдоль канала возле Армянска в Крыму.

«Как ранее сообщал ISW, строительство оборонительных укреплений на второстепенных линиях обороны является стандартной военной процедурой и не является показателем того, что российские силы рассчитывают защитить Крым от украинского наступления в ближайшем будущем», - говорится в материале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко