Фото для трибунала: как Лукашенко участвует в войне против Украины 4 17.11.2022, 8:51

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Диктатор не просто предоставил территорию страны для военных РФ.

С начала войны в Украине режим Лукашенко говорит о полной поддержке российских военных, но при этом заявляет что само не участвует в боевых действиях и даже пытается выступить в роли миротворца. Однако многие военные эксперты и политики считают, что начало войны было бы невозможно или маловероятно без предоставления территории Беларуси для атаки российской армии на Киев. Что, в свою очередь, трактуется как соучастие в агрессии по нормам международного права. На самом деле лишь предоставлением территории белорусские власти не ограничиваются.

Сайт zerkalo.io решил на конкретных примерах вспомнить, как официальный Минск поддерживает военное вторжение России в Украину.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022» на полигоне «Гожский», 19 февраля 2022 года. Накануне военного вторжения в Украину на территории Беларуси с 10 по 20 февраля 2022 года проводились крупные военные учения. По оценкам экспертов, в них участвовало около 30 тысяч российских военных.

На снимке, опубликованном Минобороны России, российских военнослужащих поздравляет министр обороны Беларуси Виктор Хренин, 20 февраля 2022 года. Их награждали часами после завершения заключительного этапа российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022» на Обуз-Лесновском полигоне. После окончания военных учений Хренин заявил, что Беларусь и Россия решили продолжить совместную проверку сил реагирования. По его словам, такое решение приняли Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ «союзного государства» и обострением ситуации на Донбассе».

Камеры видеонаблюдения на белорусско-украинском пограничном пункте пропуска Сеньковка (с белорусской стороны — Веселовка) зафиксировали колонну тягачей МТ-ЛБ, машин управления огнем и не менее восьми огнеметных систем ТОС-1, а также не менее четырех танков Т-72Б, пересекавших границу из Беларуси в Украину в день начала войны, 24 февраля 2022 года.

Не менее 63 вертолетов, развернутых на аэродроме Великий Боков под Мозырем в Беларуси, примерно в 40 км от границы с Украиной. С первых дней войны белорусские аэродромы и военные полигоны используются российскими военными для ракетных обстрелов северной части Украины. Снимок сделан 28 февраля 2022 года.

Помимо военной помощи, Александр Лукашенко оказывать политическую поддержку российскому руководству, пытаясь оправдать вторжение в Украину с территории Беларуси. 11 марта 2022 года на встрече с Владимиром Путиным он объяснял агрессию с территории Беларуси якобы превентивным ударом. Это привело к появлению мема на основе его фразы «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

Спутниковые снимки десятков российских самолетов и вертолетов, дислоцированных на авиабазе под Барановичами, 3 марта 2022 года.

Колонны российской военной техники с обозначением буквами V на одной из улиц Гомеля. Нападение на Чернобыльскую АЭС, а также атака на Киев и окрестности были произведены с территории Беларуси. Группировка российских войск, напавшая на Украину, два месяца снабжалась оружием и припасами с территории Беларуси. Снимок сделан 27 апреля 2022 года.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин вместе с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком посещают Брестскую крепость, 27 июля 2022 года. Во время визита в Брест Пушилина и Турчака сопровождал посол России в Беларуси Борис Грызлов, а также другие представители делегации самопровозглашенной «ДНР».

Перевозка танков Т-72А через железнодорожную станцию в Орше 9 октября 2022 года. По данным телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», осенью из страны начали вывозить военную технику в Россию. Танки якобы были отправлены в поселок Авило-Успенка Ростовской области, который расположен очень близко к российско-украинской границе. Также телеграм-канал утверждал, что далее вагоны с техникой должны были направить в направлении Донецка.

В начале октября Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. После этого на территорию страны начало прибывать вооружение, а также российские военные. Утром 15 октября первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, приехали в Беларусь. Минобороны страны информировало о переброске 9 тысяч военных, сколько их прибыло на самом деле — неизвестно. Впоследствии пресс-служба Минобороны РФ заявила о том, что российские военные, переброшенные в Беларусь, проходят интенсивную подготовку на полигонах, в том числе с применением бронетехники.

Три истребителя МИГ-31К прибыли в начале октября на аэродром Мачулищи под Минском. Об этой авиатехнике писала британская разведка, также сообщалось, что на аэродроме имеются контейнеры для хранения гиперзвуковых ракет «Кинжал». Данные истребители могут использоваться для ракетных атак по Украине.

Для переподготовки российских войск на территории Беларуси в октябре 2022 года задействованы военный полигон Обуз-Лесновский под Барановичами, полигон Репище под Осиповичами, Лосвидо под Витебском и аэродром Мачулищи под Минском. Об этом говорится в расследовании Белорусской службы Радио Свобода, сотрудничавшей с проектом «Схемы», военным аналитиком Михаилом Жироховым и спутниковым сервисом Planet Labs. В материале отмечается, что на полигон Обуз-Лесновский военная техника начала поступать после 16 октября. На спутниковых снимках видны два палаточных городка с более чем 200 единицами военной техники. Также на фото полигона замечены помещения, похожие на полевой госпиталь и учебный центр.

Военный лагерь на полигоне Репище, который находится под Осиповичами, размером 50 на 160 метров. На нем находится не менее 35 военных палаток. Военный лагерь стал разрастаться во второй половине октября.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на территории Беларуси, ноябрь 2022 года. Эти ракеты имеют большой радиус поражения, огромную скорость и могут поразить цель в любой точке Украины.

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