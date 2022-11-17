Российская пропагандистка устроила «разнос» Медведеву 6 17.11.2022, 9:14

13,550

Дмитрий Медведев

В РФ нарастают противоречия даже между «ястребами».

В России нарастают противоречия даже между радикальными сторонниками войны. Если раньше они атаковали тех, кто за мир, то теперь еще и набрасываются друг на друга, пишет «Салідарнасць».

Дмитрию Медведеву прилетело за следующие строки: «Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними».

Прочитав это, не выдержала даже пропагандистка Анастасия Кашеварова, в прошлом – помощница председателя Госдумы Вячеслава Володина, а ныне выступающая в роли военкора.

«Дмитрий Анатольевич, да замолчите вы уже про эту нравственность. Нет ее... В чем нравственность, если у нас на фронте воюет парень без селезенки? В чем нравственность, если выплаты не приходят? Если тела не можем месяцами забрать?», — написала Анастасия Кашеварова.

На этом автор поста не остановилась: «В чем она ваша нравственность, если неподготовленных мобилизованных кидают, как приманку, чтобы узнавать позиции противника? В чем нравственность, когда женам их говорят в открытую, что их мужья сдохнут?»

В качестве иллюстрации «повышенной нравственности российских властей» можно привести историю пожарного из-под Пензы Виктора Шишкина, мобилизованного, как сообщает «Медиазона», несмотря на наличие брони от работы и четырех детей.

Жена Шишкина пыталась оспорить мобилизацию супруга, но получила отказ: «Удостоверение о том, что мы многодетная семья, даже смотреть никто не хотел. Никто ничего не хотел делать, потому что там, за ленточкой, не их же люди!.. Из роты, где служил мой муж, практически никого не могут найти, на связь [с близкими] выходят единицы».

Но вернемся к Кашеваровой. Она подтверждает, что в органах власти – отписки, горячие линии не работают, а в Главной военной прокуратуре матерятся на Сватовское и Кременное направление, но никто ничего сделать не может.И подытоживает: «В отношении к гражданам своей страны я вижу равнодушие и жестокость».

На закуску Медведев получил совет: «Прекращайте смотреть телевизор – там ноль от реальности». Услышать такое от пропагандистки особенно пикантно.

Одпако тезисы Кашеваровой в Кремле проигнорировали. Уже после того, как ее пост был опубликован, Путин вновь помянул «высокие духовно-нравственные ориентиры», которые якобы являются «основой национальной идентичности России».

Пока одни «ястребы» пытаются делать хорошую мину при плохой игре, другие разносят «проводников позитивной повестки» так, что пух и перья летят. Разборки между фанатами войны – это индикатор, указывающий на то, что дела у России идут все хуже и хуже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».