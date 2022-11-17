ВСУ разгромили штаб армии РФ в Мелитополе 2 17.11.2022, 9:30

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Потери оккупантов составили около 100 человек погибшими и ранеными.

В Мелитополе Запорожской области 15 ноября украинские военные уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 «Град» и зенитный ракетный комплекс С-300», – говорится в сообщении.

Потери оккупантов составили около 100 военных погибшими и ранеными.

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