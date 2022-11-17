В Беларуси продают матрас по цене подержанного авто 9 17.11.2022, 9:40

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Кто готов платить такие деньги?

Стоимость некоторых вещей способна удивить даже самых лояльных покупателей. Видели жидкое мыло за 100 рублей? А кухонный нож по цене набора кастрюль? Или матрас, который стоит дороже кровати?

В новом цикле статей сайт onliner.by разбирается, что такого особенного продают по высоким ценам и много ли желающих забрать себе домой товары из премиум-сегмента.

Сегодня обсудим один из самых дорогих матрасов в нашем Каталоге — линейку Ormatek Orto Premium. Матрасы стандартного размера 160 на 200 продаются по цене 4340 рублей. По идее, за эти деньги можно купить кровать. Или даже две. Можно даже позволить себе какую-нибудь простейшую бэушную машину.

От того же производителя в Каталоге продаются и самые обычные матрасы — по цене 500—800 рублей. Независимые пружины, качественный наполнитель, трикотажный чехол — казалось бы, что еще нужно для комфортного сна? А теперь смотрим описание премиального Orto Premium Memory.

Тут вам не просто независимые пружины, а пружинный блок с интересным названием 4D Matrix. На одно спальное место приходится 620 пружин, они близко друг к другу расположены, и каждая пружина якобы «работает полностью индивидуально». Пишут, что это дает идеальную поддержку позвоночника — но так говорят в принципе про любой матрас, даже самый недорогой.

Еще у премиум-матраса Orto много разных слоев наполнителя, у каждого своя функция. Натуральный латекс, если верить рекламе, дарит «исключительную мягкость», пена Memorix с эффектом памяти «подстраивается под изгибы тела и помогает мышцам полностью расслабиться», пена Ormafoam «придает упругость спальному месту», а термовойлок «изолирует пружины и повышает жесткость».

«Такие матрасы покупают директора фирм, айтишники, владельцы бизнеса»

Все вместе звучит очень хорошо, но все равно непонятно, должен ли хороший матрас стоить дороже условной тысячи рублей? Обращаемся напрямую к поставщику. Представитель компании Ormatek в Беларуси объясняет: премиум-линейка Orto достаточно хорошо продается, покупатели ценят ее за комфорт.

— Там идет специальный пружинный блок, выглядит он как «пчелиные соты» — пружины очень близко расположены друг к другу. За счет этого идет точечная поддержка позвоночника, эти матрасы имеют сертификат медицинского изделия и могут продаваться даже в аптеках, — перечисляет плюсы Николай. — Пружины соединяются не вдоль всего пружинного бочонка, как обычно бывает, а только посередине. В итоге не передается эффект волны партнеру, когда вы двигаетесь во время сна. Матрас односторонний, то есть не требует переворачивания, большая нагрузка на одно спальное место — до 160 кг, на него дается гарантия 25 лет.

Удивляемся тому, что премиальный матрас производится не в Европе или США, а в России. Николай уверяет: в оборудование и технологию инвестированы огромные деньги, в том числе от ведущего производителя матрасов в мире — компании Sealy.

— Получился в итоге достойный продукт — правильно построенный, ортопедический односторонний матрас. Вы когда ляжете на него, почувствуете, за что там платить деньги.

— И что я такого особенного почувствую?

— Другой уровень комфорта, сложно описать. Понятно, что если у вас первое жилье и вы переезжаете с дивана на кровать, вряд ли вы будете покупать дорогой матрас. Обычно за таким матрасом приезжают те, кто уже почувствовал разницу, поездил по разным салонам. Директора фирм, айтишники, владельцы бизнеса — это люди, которые ценят комфорт.

Николай уверяет: матрасы Orto — далеко не самые дорогие на рынке. Он сам, к примеру, мечтает о матрасе Verda Hi-Soft memory, который на момент подготовки статьи оценивался на сайте в 10 тыс. рублей. Фишка этого матраса в высоте (примерно 43 см) и все в том же пресловутом комфорте.

— К нам как-то приезжали пенсионеры из США, и мы сначала стали показывать им матрасы из линейки Orto или Ocean. Так вот, для них это вообще эконом-сегмент, эти матрасы для них слишком низкие. Они меньше 43 см даже не рассматривали и готовы были платить за качественную вещь. У Verda премиальные материалы, ручная работа, вышивка, все дорогое и высокотехнологичное, что может быть использовано в матрасной индустрии.

А что думают врачи-ортопеды? В одной из наших статей работник РНПЦ травматологии и ортопедии поделился неоднозначным мнением:

— Я долго пытался разобраться в этом вопросе, почитал кое-какую литературу и окончательно убедился в том, что все это ерунда. Любой матрас средней жесткости подойдет, если у человека нет проблем со спиной. В случае каких-то заболеваний стоит купить матрас пожестче — вот и все. <…> Не бывает никаких ортопедических матрасов, а все новые разработки — способ вытянуть ваши денежки. Но это лично мое мнение, абсолютно субъективное; другие врачи могут со мной не согласиться. Стоит понять, что матрас — это крохотная часть вашей жизни. Первоочередное значение имеют образ жизни в целом, питание, стрессы, активность и так далее. Купив модный матрас, вы вряд ли измените свою жизнь.

Для тех, кто согласен с врачом, мы нашли самый дешевый матрас размера 160 на 200 в нашем Каталоге. Им оказался матрас Vegas Spark Light — как вам такой вариант? Тоже односторонний, с блоком зависимых пружин Bonnell и слоем эластичного материала Smartflex. Пишут, что это практичное и недорогое решение.

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