«Дудчаны всё, Качкаровку оставили»: войска РФ снова бегут в Херсонской области
- 17.11.2022, 9:49
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Оккупант проговорился о новом отступлении.
Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Херсонщине. Российские оккупационные войска отступают и боятся натиска украинских защитников.
И хотя в Кремле никак не комментируют отступление оккупантов, сами они это признают. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Командир батальона десантников оккупант Дмитрий Савельев в разговоре со своей любовницей, уроженкой Рязанской области, рассказал о бегстве захватчиков из сел Дудчаны и Качкаровка.
«Немного маневров сделали, откатились немного назад. Дудчаны все, Качкаровку оставили», – сказал он.
Со своей стороны женщина рассказала ему, что ее соседка не может «дозвониться никому из своих в Качкаровку».
Савельев ответил ей: «Все! Украина там».