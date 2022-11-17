закрыть
17 ноября 2022, четверг, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Дудчаны всё, Качкаровку оставили»: войска РФ снова бегут в Херсонской области

  • 17.11.2022, 9:49
  • 6,324
«Дудчаны всё, Качкаровку оставили»: войска РФ снова бегут в Херсонской области

Оккупант проговорился о новом отступлении.

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Херсонщине. Российские оккупационные войска отступают и боятся натиска украинских защитников.

И хотя в Кремле никак не комментируют отступление оккупантов, сами они это признают. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Командир батальона десантников оккупант Дмитрий Савельев в разговоре со своей любовницей, уроженкой Рязанской области, рассказал о бегстве захватчиков из сел Дудчаны и Качкаровка.

«Немного маневров сделали, откатились немного назад. Дудчаны все, Качкаровку оставили», – сказал он.

Со своей стороны женщина рассказала ему, что ее соседка не может «дозвониться никому из своих в Качкаровку».

Савельев ответил ей: «Все! Украина там».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко