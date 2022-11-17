«Дудчаны всё, Качкаровку оставили»: войска РФ снова бегут в Херсонской области 17.11.2022, 9:49

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Оккупант проговорился о новом отступлении.

Вооруженные силы Украины продолжают успешное контрнаступление на Херсонщине. Российские оккупационные войска отступают и боятся натиска украинских защитников.

И хотя в Кремле никак не комментируют отступление оккупантов, сами они это признают. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Командир батальона десантников оккупант Дмитрий Савельев в разговоре со своей любовницей, уроженкой Рязанской области, рассказал о бегстве захватчиков из сел Дудчаны и Качкаровка.

«Немного маневров сделали, откатились немного назад. Дудчаны все, Качкаровку оставили», – сказал он.

Со своей стороны женщина рассказала ему, что ее соседка не может «дозвониться никому из своих в Качкаровку».

Савельев ответил ей: «Все! Украина там».

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