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«Соусов почти не осталось, хоть гамбургер съела напоследок»

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  • 17.11.2022, 10:03
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«Соусов почти не осталось, хоть гамбургер съела напоследок»

Что происходит сейчас в минском «Макдональдсе».

«Салідарнасць» отправилась в центральные рестораны, чтобы последний раз ощутить тот самый «вкус эпохи». Итак, про настроения посетителей в сети фастфуда – до того, как она станет российской.

— Очень часто заезжаем сюда всей семьей, не только порадовать ребенка, а именно потому, что в «Маке» отравиться невозможно. Единые стандарты качества во всех странах — это их главный плюс, — утверждает мужчина лет сорока с женой и маленькой дочкой, пока терпеливо стоит в очереди в кассу в ресторане на Немиге.

Сами запыхавшиеся работники сети признаются: после объявления о смене бренда снова ощутили уже подзабытый за последние годы ажиотаж.

К слову, и раньше заведения этой сети не пустовали, но очереди на весь зал не наблюдалось давно.

— Будем стоять? — не уверен, очевидно, глава семьи, прямо у входной двери упершись в хвост очереди.

— Постоим, — в отличие от него, уверенно отвечает дочь-подросток.

— Так и мест нет, — надеется, что девочка отступит, мать.

— Ничего, стоя поедим, нам не привыкать, — непреклонна дочка.

— Ой, это что — последний день «Мака»? — не верят своим глазам двое вошедших мужчин, но все-таки занимают очередь.

В ресторане на проспекте Независимости у кассы очередь небольшая только потому, что в залах много киосков самообслуживания. И каждый с двух сторон обступили клиенты. Зато там довольно приличная группа людей ожидает у табло «готовых заказов».

Надо отметить, что очереди везде движутся достаточно быстро, а стоящие в них не перестают обсуждать меню. Брендовым старожилам «Чизбургерам» и «Гамбургерам» любители фастфуда давно предпочитают их всевозможные вариации типа «Биг Маков», «Биг Тейсти» и прочих «макчикенов». А вот картошка фри, лучше сразу «большая», остается неизменной. Безусловно, с фирменным соусом.

— А ты что будешь? — уточняет молодой человек у спутницы.

— Картошечку, конечно же! — без паузы отвечает та, улыбаясь в предвкушении.

— Это же не только чизбургеры и гамбургеры — это в принципе стандарт качества. Я слышала, что рестораны во всех странах проверяет специальный контроль, — делится женщина лет сорока, выходя из заведения.

Она говорит, что покидает его с сожалением и даже просит на память сделать фото с логотипом.

— Хочу сфотографироваться точно так же, как и в день открытия больше 25 лет назад! Думала, куплю соусов разных на память, но их уже мало осталось, а новые, говорят, больше не привезут. Хоть гамбургер съела напоследок.

В российский (заведение российского бренда «Вкусно — и точка!», который сменит американскую сеть — С.) не буду ходить. И не только из-за отзывов самих россиян, — поклонница «Мака» намекает на то, что история имеет явно негастрономический привкус.

— Я, как минимум, один раз схожу в новую сеть, а там, если понравится, продолжу, — говорит женщина средних лет, взявшая напоследок мороженое сразу со всеми оставшимися видами наполнителей.

Их, как и соусы, тоже, видимо, больше не привозят. Поэтому в одном ресторане накануне было еще три на выбор, в другом — только два. Одного из самых популярных — шоколадного — в центральных заведениях уже нет.

Интересно, что вечером в будний день в ресторанах «Макдональдс» можно увидеть представителей абсолютно всех возрастов и совершенно разных социальных групп. Компании друзей, семьи, завсегдатаи-одиночки, привыкшие именно в этом месте ужинать, явные фанаты, набравшие напоследок полменю.

Особенно удивляет количество людей среднего и даже глубоко пожилого возраста.

Вот по лестнице со второго этажа в ресторане на Независимости спускаются две бабушки, аккуратно поддерживая друг друга и продолжая что-то обсуждать.

— Нет, мы не завсегдатаи, мы просто идем из торгового центра, где покупали сыну носки, — усаживается на освободившиеся места за длинным столом в зале на Немиге пара в возрасте явно за 80. — Нам иногда помогает благотворительный фонд «Холокост», решили зайти на оставшиеся деньги.

— Говорите, закрывается «Макдональдс» и больше не будет? А что будет? Российский? Ой, если еще и из российских продуктов, — недовольна собеседница, пережившая Холокост. — Это потому что наш Лукашенко дружит с Путиным, войска его пропускает в Украину. Чего он туда лезет вообще? А коллектив тоже работу потеряет? — сразу обо всем беспокоится женщина.

На вопрос о том, обещают ли оставить сотрудников после смены хозяина, молодой человек за кассой отвечает неуверенно: «Вроде бы должны». А вот на вопрос, когда именно закроют «Макдональдсы», ответить не может никто из работающих в зале.

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