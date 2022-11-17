Ученые нашли истоки языка самого загадочного народа Европы 2 17.11.2022, 10:15

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Этому помог кусок глинобитного кирпича.

На севере Испании висел кусок глинобитного кирпича. Его повесили туда еще 2000 лет назад. Вероятно, считали, что плоская бронзовая рука должна принести удачу жителям.

На творении можно было увидеть гравировку из десятков разных странных символов. Именно они могут помочь понять развитие баскского языка, — пишет The Guardian.

Руку из Ирулеги археологи обнаружили только в прошлом году. Раскопки вели еще с 2017 г. Их проводили возле замка Ирулеги, к югу от Памплоны – одного из древнейших городов Испании. Недавно ученые поняли, что это очень ценная находка.

После изучения надписей на руке пришли к сенсационному выводу. Теперь считают, что символы – самый древний пример протобаскского языка. С помощью нее можно больше узнать о племени васконы, которое жило на севере страны до прихода римлян. Именно его представители считаются предками современного баскского языка.

Раньше думали, что васконы не имели должной письменности. Считалось, что алфавит у них появился в римский период. В то же время 4 слова, написанные 40 символами, были написаны васконами и указывают на другое. Пока ученые смогли идентифицировать только sorioneku. Оно обозначает удачу и является предшественником баскского слова zorioneko.

Профессор латинской филологии из Университета Барселоны Хавьер Валеза сказал, что открытие окончательно подтвердило существование письменности в племени васконов. Раньше были такие предположения, но текстов для подтверждения почти не было.

«Эта надпись неоспорима, первое слово текста явно встречается в современном баскском языке», — добавил он.

Его коллеги отметили, что находка перевернет взгляд на васконов и их письменность.

Маттин Айстаран, директор раскопок, сказал, что археологи нашли немало материалов. Когда-то деревню сожгли, а потом вообще покинули во время войны между римскими фракциями. Поэтому в руинах домов столетиями оставались ценные артефакты.

В то же время, Велаза посоветовал лучше изучать и расшифровать надписи и не делать поспешных выводов. Он призвал быть серьезными с научной точки зрения.

Стоит отметить, что «открытия» баскского языка не всегда были успешным. Еще 2 года назад испанский археолог обвинялся в подделке находок. После исследования экспертная комиссия нашла следы современного клея.

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