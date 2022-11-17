Зеленский: Путин уже просит прямых переговоров 4 17.11.2022, 10:27

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Президент Украины получил «сигналы» от лидеров третьих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил определенные «сигналы» от лидеров других стран о желании России начать переговоры.

При этом президент Украины предложил западным партнерам перевести такие переговоры в «публичный формат». Зеленский заявил, что любые переговоры должны проходить «публично, а не кулуарно».

«Да, я получал те или иные сигналы от лидеров государств. Кажется, что Путин хочет прямых переговоров… Я такие сигналы получал… Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну»,— сказал господин Зеленский.

По его словам, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к переговорам, на саммите G20 он предложил 10 шагов для восстановления мира в стране.

«Я считаю, что это формула мира для всего мира. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе — в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти», — отметил Владимир Зеленский.

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