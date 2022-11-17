закрыть
17 ноября 2022, четверг, 10:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Путин уже просит прямых переговоров

4
  • 17.11.2022, 10:27
  • 4,542
Зеленский: Путин уже просит прямых переговоров

Президент Украины получил «сигналы» от лидеров третьих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил определенные «сигналы» от лидеров других стран о желании России начать переговоры.

При этом президент Украины предложил западным партнерам перевести такие переговоры в «публичный формат». Зеленский заявил, что любые переговоры должны проходить «публично, а не кулуарно».

«Да, я получал те или иные сигналы от лидеров государств. Кажется, что Путин хочет прямых переговоров… Я такие сигналы получал… Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну»,— сказал господин Зеленский.

По его словам, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к переговорам, на саммите G20 он предложил 10 шагов для восстановления мира в стране.

«Я считаю, что это формула мира для всего мира. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе — в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти», — отметил Владимир Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко