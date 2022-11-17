Умер известный фигурист Александр Горшков 17.11.2022, 10:47

1,566

В паре с Людмилой Пахомовой он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Советский фигурист, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков умер на 77-м году жизни, сообщает «Медуза».

Причины смерти не уточняются.

Александр Горшков в паре с Людмилой Пахомовой является первым в истории олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. Пара выиграла золотые медали в этой дисциплине в 1976 году на зимних Играх в австрийской Инсбруке.

В период с 1970-го по 1976 годы Горшков с Пахомовой также по шесть раз становились чемпионами мира и Европы в танцах на льду.

Александр Горшков и Людмила Пахомова были женаты с 1970-го до 1986 года, когда Пахомова умерла в возрасте 39 лет от онкологического заболевания. В 1976 году пара объявила об уходе из любительского спорта.

Горшков — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. С июня 2010 года занимал пост главы Федерации фигурного катания России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».