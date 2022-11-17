Контрактники штурмуют Кострому 5 Владимир Халип

17.11.2022, 10:59

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Владимир Халип

На армию это похоже только в натужных сказках пропагандистов.

Что мы все о мобиках, чмобиках и прочих внезапно мобилизованных? Мощь и слава второй по счету армии мира всегда держалась на контрактниках. Во всяком случае, до того момента, когда она вдруг оказалась второй с конца. А кто в этом ряду последний, станет известно ближе ко дню победы. И никак это строгое правило не изменить. Всегда так было. Едва ли для зарвавшегося лузера из железобетонного бункера кто-то сделает сегодня исключение. С чего бы вдруг?

Затеял что-то варварское, дикое. Собрал орду. На армию она похожа только в натужных сказках пропагандистов, которыми по вечерам всенародный телевизор баюкает страну. Но и это уже не помогает. Кто же еще не видел ролик, снятый на полигоне под Москвой, где все эти мобики внезапно подняли бунт. Разгневанная толпа окружила офицеров и обкладывает старшего по команде, подполковника, таким матом, будто страна вернулась в чапаевские времена. Когда на их простейшие вопросы последовал все тот же обкатанный ответ, что даже самого необходимого для них нет, а потому надо им просто терпеть и следовать покорно в зону боевых действий, усмирителю просто предъявили бронежилет, который насквозь протыкается даже обычным гвоздем, и послали визитера по самому краткому адресу.

А на полигон под Казанью, где в палаточном лагере без дров и воды в лютые холода, а вдобавок еще и без горячей пищи располагался такой же контингент, опрометчиво пожаловал с теми же увещеваниями генерал. Разгневанная толпа просто вытащила его из офицерской палатки и пинками погнала к выходу. Адрес, по которому надо следовать, назвали тот же. Но это были все те же мобики. Однако, несмотря на большие потери, есть же у бункерных полководцев еще и другие войска.

Итак, контрактники. Не всегда они на передовой. Даже на этой свирепой и до крайности странной войне случаются внезапные паузы и передышки. Не по доброте начальства и не в качестве награды за усердие. Вот сержанта Стасика Ионина, гранатометчика по должности и, естественно, контрактника, выполнявшего свои служебные обязанности под Луганском и Херсоном, еще в конце сентября внезапно долбануло. В итоге – ранение в обе ноги, а вдобавок еще и контузия. Дальше обычная история – госпиталь, реабилитация и даже свидание с семьей.

Есть в Свердловской области такой город с нежным именем Асбест. Вот там они все и живут – жена с ребенком, родители. Там же двадцать три года назад появился на свет и маленький Стасик. Мальчик рос бойким, смышленым. И был на удивление воспитанным. На узких дворовых тропинках всегда взрослым уступал дорогу. А оказался вдобавок еще и защитником всеми обиженной родины. Соседи нарадоваться не могли. Но не успели даже выразить безмерную благодарность за столь удачный жизненный выбор. Опоздали. Отважный воин получил предписание и родной город в спешке покинул. После ранения ему необходимо было проследовать в часть, расположенную в Костроме, и там дожидаться психиатрической экспертизы, которая установит, пригоден ли контрактник к дальнейшей воинской службе.

И вот тут он попал в ловушку. В казарме было полно таких же бедолаг. И все дожидались. А никакой экспертизы не было и в помине. И никто ни о чем не знал. Никакого умысла тут нет. Просто обычный бардак эпохи великого Путина. Страна к такому состоянию давно привыкла. И многим это ничуть не мешало. Собранные в Костроме военнослужащие оказались никому не нужными. Они слонялись без дела. Пили бырло. И терпеливо ждали неведомо чего.

А сержант Стасик в это время где-то вычитал, что заурядная столовка неподалеку, которая по вечерам притворяется ночным клубом, в честь наступающего дня народного единства обязуется работать до пяти часов утра. Почему бы не оттянуться? Не подыхать же от тоски и неизвестности в постылой казарме. И вообще, о чем тут раздумывать? Сунул в карман на всякий случай добытую где-то ракетницу с дурацким названием «сигнал охотника» и взял четкий курс на заведение, которое вдобавок и названо было в духе времени – «Полигон».

Фейс-контроль прошел без помех. Заведение было уже переполнено. Вроде бы сотни две с половиной отдыхающих и танцующих. Общительный парень вписался в общую массу легко. Взял на грудь соответственно. Нашел девицу. Пустился в пляс. Но тут кто-то его толкнул. Потом кто-то задел партнершу по танцу. Не встретив подобающего отношения к своему статусу защитника родины, Стасик не стерпел и вмазал обидчику. Тот ответил соответственно. Подоспели другие, и все вокруг взвыло и завертелось.

И тогда контрактник выхватил ракетницу с дурацким названием и шарахнул прямо в потолок. Женщины завизжали. А ракета будто прилипла к потолку. Пластиковая обшивка заведения вспыхнула мгновенно. Выйти оттуда такому количеству людей, да еще через турникет, было непросто. По разным сводкам число погибших – то ли тринадцать, то ли пятнадцать человек. Зато похороны жертв разборки были назначены на тот самый духоподъемный день народного единства. А как же иначе – собственник заведения депутат областной думы от партии «Единая Россия». Стараниями вождя и отцов города патриотизм в стране и Костроме просто зашкаливает.

Они еще верят, что все обойдется. Возмущенные чмобики покричат, побунтуют и успокоятся. Новые волны мобилизованных безропотно проследуют на смену измотанным и потерявшим надежду окопникам. Недообъявленная война, которой нет конца, продолжится. В такой войне главное для ее затейников – не взять какой-то город или просто продвинуться вперед. Самое важное – напакостить соседям, близким и далеким. Чтобы все помнили и боялись. А какие зверства и дикости при этом придется пережить людям, сколько погибнет своих и чужих, сколько будет искалеченных и обездоленных, не имеет никакого значения. Только бы все продолжалось, только бы не было перемен.

Такая война непременно будет расширяться, чтобы неприметно перерасти в мировую. А при нынешних возможностях – это всего лишь вопрос времени. Вот уже и в Польшу прилетела первая весточка. Во время невиданного прежде по масштабам ракетного обстрела украинских городов уже и на сопредельной территории Люблинского воеводства прогремели взрывы. В деревне Пшеводув неподалеку от границы погибли двое местных жителей – сушили зерно урожая этого года. Уже работает специальная комиссия. Эксперты пытаются установить, кто за это должен ответить. Конечно, их заключение не заставит себя долго ждать. Вот только станет ли от этого легче?

Из нашего не такого уж далекого прошлого, из внезапно сгустившейся тьмы уже выплыл и обозначился четко все тот же окаянный вопрос.

Пшеводув – это еще не Гляйвиц?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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