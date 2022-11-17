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«Оформил машину на льготника, теперь ни машины, ни денег»

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  • 17.11.2022, 11:02
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«Оформил машину на льготника, теперь ни машины, ни денег»
фото: tut.by

Как действовать в подобной ситуации.

Услугами льготников при пригоне машины из-за рубежа решил воспользоваться Владислав. Казалось бы, все получится красиво: и на растаможке сэкономишь, и свежий авто получишь, пишет «Автобизнес». Ведь многие так делают, и все у них хорошо. Или нет?

Справка Автобизнеса

Указ №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» позволял и позволяет таким сложным категориям граждан, как инвалиды 1-й и 2-й групп, многодетные родители или семьи с детьми-инвалидами, возмещать 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств. При этом льгота предназначена только для личного пользования, то есть самими гражданами, относящимися к льготной категории.

«Вид потерянный, взгляд в никуда»

Владислав говорит, что деньги на машину собирал очень долго. За автомобилем пошел в компанию, которая занимается пригоном, и там нашему читателю предложили оформить транспорт на льготника, что позволит снизить растаможку наполовину. «Так делают все», – убеждали Владислава. Мол, у фирмы есть свои списки льготников, на которых оформляют машины, нужно будет только заплатить 350 долларов «вешалке».

По словам Владислава, машину везли долго, но в итоге она оказалась в Беларуси, растаможили ее с помощью льгот. Однако вид льготника озадачил:

«Это дедушка какой-то, причем со странностями, как мне показалось. Вид такой потерянный, взгляд в никуда. Тем не менее все документы оформили, машину я сразу забрал, договорившись после приведения автомобиля в порядок встретиться и переоформить авто на меня. Аварийные машины на учет в ГАИ не ставят».

Ремонт машины затянулся из-за санкций и прочих нюансов на несколько месяцев. Машина в итоге обошлась в 25.000$ с учетом ремонта. Пришло время регистрации в ГАИ, и тут начались сложности:

«Трубку подняла какая-то женщина и на вопрос, как услышать Георгия Викторовича, чтобы переоформить машину, выдала: «А какую машину? Мы не знаем ни о какой машине», – вспоминает Владислав. – Выясняется, что льготника признали недееспособным, у него психическое заболевание, над ним установлена опека. Все на контроле органов опеки и попечительства, без которых переоформить машину на меня невозможно. Попросил телефон кого-нибудь из близких родственников, чтобы хоть как-то начать диалог, но родственники точно так же искренне удивились той информации, что у Георгия Викторовича есть дорогостоящий автомобиль. Даже спросили, где стоит машина, чтобы посмотреть. Ага, говорю, сейчас так и скажу».

Теперь Владислав в раздумьях. Он купил машину, которая ему не принадлежит, переоформить ее на себя не может.

«В суд идти? Как вариант, но там придется, по сути, признаваться в том, что машина приобреталась не для личного использования льготником, а для третьих лиц, что уже нарушение закона, как сказал мне адвокат, к которому я обратился. Что мне делать, как получить свою машину?»

Проблема №1. Нарушен закон

В указе №140 не зря сказано: «для личного пользования». Это означает, что фактический выгодоприобретатель (назовем его так) ушел от налогов незаконным путем, использовав льготника в своих целях.

В этой ситуации и сам льготник, и тот, в чьих интересах приобреталась машина, могут стать объектом внимания налоговых органов. А дальше, если доходы и расходы льготника не сойдутся, с него могут попросить уплатить подоходный налог в размере 20% «неучтенной» суммы. В общем, может достаться всем участникам незаконной схемы. Про доплату налога тоже не забываем.

Проблема №2. Без согласия государства никак

В нашей истории льготника признали недееспособным по причине психического заболевания, и это очень большая проблема.

Как следует из ст.20 Гражданского кодекса (далее – кодекс), гражданин становится дееспособным по достижении совершеннолетия (18 лет). В силу психических заболеваний дееспособного человека могут признать недееспособным, после чего ему назначат опекуна. С этого момента от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Дальше – хуже.

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества (ст.35 кодекса). Таким образом, количество сторон в предполагаемом договоре купле-продажи автомобиля (переоформление авто на нового собственника) увеличивается. И поверьте, такое согласие получить будет непросто.

Кроме того, исходя из требования постановления Совмина №1677, которым утверждено положение о порядке управления имуществом подопечных, органы опеки и попечительства обязаны выяснить, какое имущество есть на подопечном, и принять меры по его сохранности. Запрос в ГАИ – получение информации о собственнике – наложение ограничений на сделки с авто. Цепочка выглядит примерно так.

Кодекс о браке и семье также затрагивает рассматриваемую нами ситуацию. Согласно ст.161 данного нормативного акта разрешение на заключение договоров в интересах опекаемого (недееспособного) нужно получать на каждую конкретную сделку.

Проблема №3. Родственники

Они могут стать самой большой проблемой. Автомобиль в нашей истории дорогой, и наследники, как понял Владислав, уже потирают руки и хотят машину посмотреть. Понятно с какой целью. По закону они могут претендовать на наследство в случае смерти собственника имущества.

Что делать?

Обращаться к опекунам и органам опеки и попечительства. Такие случаи для них не новость, все процедуры и согласования известны. Если ситуацию сдвинуть с места не получится, то вопрос придется решать уже в судебном порядке. А там нужно предоставлять доказательства, что деньги за машину передавал именно данный гражданин, и еще много чего доказывать, чтобы суд счел такие сведения убедительными. В любом случае процесс быстрым не будет.

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