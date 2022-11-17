Снайпер ВСУ за пять минут выполнил пять попаданий по врагу

Снайпер ВСУ за пять минут выполнил пять попаданий по врагу1
- 17.11.2022, 11:12
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Один из выстрелов поразил сразу двух врагов.
Снайпер Сил специальных операций Украины за пять минут выполнил пять успешных попаданий по врагу на Донецком направлении.
Видео опубликовал генеральный штаб ВСУ.
«5 минут – 5 попаданий. С таким результатом отработал по российских оккупантах один из снайперов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что в результате работы снайпера — трое ликвидированных и двое раненых вооруженных российских оккупантов. Во время боевой работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов.