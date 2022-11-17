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Андрей Санников о падении ракеты в Польше: События будут разворачиваться в сторону эскалации

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  • 17.11.2022, 11:14
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Андрей Санников о падении ракеты в Польше: События будут разворачиваться в сторону эскалации
Андрей Санников

Обострение может происходить уже с участием режима Лукашенко.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал изданию «Обозреватель» падение ракеты в Люблинском воеводстве Польши.

«Россия не остановит падение ракеты в Польше – на территории НАТО. События в ближайшее время будут разворачиваться в сторону эскалации и уже с участием Лукашенко», — заявил Андрей Санников.

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