Андрей Санников о падении ракеты в Польше: События будут разворачиваться в сторону эскалации

Андрей Санников о падении ракеты в Польше: События будут разворачиваться в сторону эскалации3
- 17.11.2022, 11:14
- 7,964
Обострение может происходить уже с участием режима Лукашенко.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал изданию «Обозреватель» падение ракеты в Люблинском воеводстве Польши.
«Россия не остановит падение ракеты в Польше – на территории НАТО. События в ближайшее время будут разворачиваться в сторону эскалации и уже с участием Лукашенко», — заявил Андрей Санников.