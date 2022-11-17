Украинский спецназ устроил засаду и уничтожил патруль армии РФ
- 17.11.2022, 11:31
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Ликвидация оккупантов под Кременной попала на видео.
В Луганской области группа ССО Вооруженных сил Украины устроила засаду и уничтожила патруль захватчиков.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования Сил специальных операций ВСУ в «Фейсбуке».
«Патруль российских захватчиков уничтожила группа ССО Украины в районе Кременной Луганской области. После успешного проведения операции наши воины отошли», – говорится в сообщении.
Впоследствии украинский БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют уничтоженный патруль.