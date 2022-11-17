Россиянин пытался пересечь белорусско-литовскую границу с поддельными документами 4 17.11.2022, 11:32

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Подлинность «Зеленой карты» вызвала сомнения пограничников.

Россиянин пытался пересечь белорусско-литовскую границу с поддельной страховкой на авто, сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик.

Гражданин России 1985 года рождения пересекал границу в пункте пропуска «Каменный Лог». Мужчина при проверке документов предоставил пограничникам договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на BMW.

Подлинность «Зеленой карты» вызвала сомнения. Документ изъяли и отправили на экспертизу.

В ходе исследования судебным экспертом установлено, что в предоставленный договор обязательного страхования вносились технические изменения путем дописки (дорисовки) отдельных штрихов к первоначальной цифре «1» с образованием в результате ныне читаемой цифры «2». То есть мужчина изменил срок окончания действия договора с «2021» на «2022», тем самым, продлив его на один год.

По данному факту Сморгонской пограничной группой проводится проверка.

Как отметили в Ошмянском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз, подобных случаев немного. Чаще всего в рамках проведения судебной технической экспертизы документов специалистам приходится исследовать поддельные денежные билеты различных государств, водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортных средств. Полностью поддельные документы встречаются не часто, в основном граждане вносят изменения в существующие. Однако судебные эксперты, обладающие специальными знаниями и использующие современное оборудование, смогут разоблачить любую подделку.

Стоит напомнить, что за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков законодательством предусмотрена ответственность.

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