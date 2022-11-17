ВСУ вытесняют оккупантов на направлении Сватово-Кременная 17.11.2022, 11:41

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Канонада слышна во всех крупных городах по линии фронта.

В Луганской области украинские защитники понемногу вытесняют оккупантов на направлении Сватово-Кременная.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, которого цитирует военная администрация области в Telegram.

«Во всех крупных городах местные жители говорят о том, что они слышат, как продолжаются бои по линии фронта», — отметил Гайдай.

Он также рассказал, что оккупанты не оставляют попыток снова захватить Белогоровку. Украинские военные остановили их очередное наступление.

Кроме того, в разрушенных Северодонецке, Лисичанске и Рубежном оккупанты не начали отопительный сезон, поэтому в многоэтажных жилых домах люди отапливают дровами.

«Оккупанты говорят, что ничего ремонтировать не будут: «придут ваши «укры» и пусть все ремонтируют». То есть они морально готовы, что эти населенные пункты будут деоккупированы», — отметил Гайдай.

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