«Повар Путина» пытается подорвать элиту РФ 1 17.11.2022, 11:49

5,222

Евгений Пригожин

Американские аналитики указали на ряд факторов.

«Повар Путина» Евгений Пригожин продолжает позиционировать себя как центральную фигуру в провоенном ультранационалистическом сообществе. Не исключено, что за этим стоят амбициозные политические цели.

К такому выводу пришли аналитики из ISW, детально проанализировав информацию из российских открытых источников.

Российское издание «Медуза», ссылаясь на два источника, близких к Кремлю, сообщило о создании Пригожиным нового «консервативного движения». В будущем оно может стать реальной политической партией.

Главный финансист ЧВК «Вагнер» организовал информационную кампанию с уклоном на антиэлитную риторику по образцу кампании Алексея Навального, но с совершенно с иным эффектом.

Пригожин постарается заискивать перед Путиным, одновременно с этим запугивая элиту, которая недостаточно лояльна к президенту РФ.

«Повар Путина» пытается найти единомышленников среди российских националистов и приверженцев советского жесткого стиля времен Сталина. Параллельно Пригожин работает над созданием военных структур, отдельных от Минобороны РФ.

Днем ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Пригожин создавал военизированные подразделения для РФ, чтобы в случае чего подавлять бунты и революции против Путина. Аналитики из ISW уверены, что личная армия Пригожина в первую очередь служит его личным политическим целям, а во вторую – военным усилиям России в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».