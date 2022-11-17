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«Не могу найти свою пудру, а еще все стало ощутимо дороже»

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  • 17.11.2022, 11:56
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«Не могу найти свою пудру, а еще все стало ощутимо дороже»

В белорусских магазинах растет дефицит бытовой химии и косметики.

Принятие ценовой директивы вызвало немало вопросов. Один из них – не приведет ли такая попытка контролировать рынок к серьезному дефициту и сужению ассортимента? Кажется, какие-то категории товаров теперь действительно не найти, пишет «Блог Гродно».

Решением президента цены в стране были заморожены по состоянию на 6 октября. Вдогонку приняли еще несколько постановлений, которые должны разъяснить бизнесу новую ценовую политику, последовали объяснения от МАРТ и заверения, что административным ресурсом на рынок воздействовать можно, а в нынешней ситуации – даже нужно.

Главные опасения бизнеса и потребителя после такой ценовой директивы – а не повлияет ли это на ассортимент товаров? Ведь работать в убыток себе никто не будет. Действительно, спустя месяц покупатель стал замечать, что товары вроде бы есть, а выбрать нечего.

Лукашенко успокаивал: дефицита не будет, все под контролем. Но на прошлой неделе МАРТ признал: с ассортиментом товаров есть определенные сложности.

Если в случае с продуктами необходимый минимум кое-как выдерживается (а в крупных гипермаркетах ассортимент по-прежнему неплох), то вот с бытовой химией и косметикой становится действительно сложновато: домашние запасы заканчиваются, а пополнить их нечем.

Журналисты прогулялись по магазинам крупных сетей, специализирующихся на бытовой химии, и посмотрел, что сейчас с ассортиментом.

Шаром покати

Первое, что бросается в глаза в магазинах бытовой химии – попытка заполнить пустые полки. Консультанты нарочито расставляют оставшиеся баночки посвободней, а за первым-вторым рядом – пустота.

Заходим в один из таких магазинов в «спальнике». Выбор порошков и моющих средств еще есть, правда, если приглядеться, в наличии их тоже не очень много – стоят лишь в два ряда.

Самый скудный ассортимент – среди средств для волос. Многих марок импортных шампуней нет вообще, исчезли бальзамы и маски для волос, а то, что осталось – буквально в единичном экземпляре.

Стайлинг – еще одна категория товаров, которая пропала вовсе. Пенки для укладки волос, муссы, пасты, гели и лаки – отдельные марки исчезли полностью. Стоит немного остатков других фирм, но в целом на полках пустота.

«С февраля мои любимые лаки для волос выросли в цене ровно в два раза. Нам обещали снизить цены, когда доллар упадет, но где? Раньше, вылавливая акции (а в этом магазине данная марка раз в 2-3 месяца попадала на 50% скидку), я могла купить две пенки для волос по цене одной – за 7 с копейками рублей. В последнее время на акцию они уже не попадали и стоили по 12-14 рублей. А теперь их вообще не найти нигде», - жалуется девушка, пытаясь найти подходящий товар.

Идем в другой магазин этой же сети, но в центре города – вдруг тут выбор будет побольше? К сожалению, здесь ассортимент такой же: полки с шампунями и бальзамами для волос пусты, выбор средств для укладки практически отсутствует (да и того, что есть, осталось всего пару баночек). Исчезли из продажи практически все марки мужских и женских дезодорантов. Почти полностью пустуют полки с декоративной косметикой (хотя отдельные импортные продукты сохранились в полном ассортименте). Оскудел выбор красок для волос, зубных паст.

Есть сложности с детской уходовой косметикой: осталось немного импортных детских шампуней, средств для купания, кремов, куда меньше – российских товаров.

«Не могу найти свою пудру. А еще все стало ощутимо дороже. Еще зимой брала 4 кг порошка на акции (они каждый месяц были) за рублей 15. Теперь это же марка стоит 28 рублей. Очень сильно подорожали прокладки: 10 рублей за упаковку из 8 штук, согласитесь, дорого, а таких упаковок нужна не одна, вы же понимаете. Раньше на акции их покупала с 50-процентной скидкой, почти 3 рубля стоили», – жалуется покупательница.

Наполовину пуст

Идем в сеть-конкурент. Может там собран весь дефицитный товар? Но и здесь те же проблемы с аналогичными позициями: шампуни стоят в один ряд, многие марки исчезли. Что интересно, некоторое опустение есть и на полках с белорусской косметикой для волос: отдельных шампуней и бальзамов осталось всего пару баночек.

В соседнем магазине этой же сети немного поредели ряды с порошками, гелями-концентратами, капсулами для стирки и кондиционерами, но прикупить еще есть что. Нет стайлинга, красок для волос, почти не осталось средств женской гигиены и декоративной косметики.

Временно ли настолько оскудел выбор? Ни в магазинах, ни в колл-центрах торговых сетей ответить не могут.

«Что-то довозят каждый день, но много пока нет. Не знаем, будет или нет и с чем это связано, но вы сами все понимаете», - говорит продавец одного из магазинов бытовой химии в центре Минска, раскладывая поступившую «декоративку».

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