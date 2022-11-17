Минчанку задержали за протесты из-за фото в Tinder 3 17.11.2022, 11:45

5,580

Ее подругу схватили на границе при попытке выехать из страны.

В Минске силовики задержали 29-летнюю девушку за участие в протестах. Поводом стали ее фотографии в Tinder, где она во время одного из протестных маршей 2020 года стоит на дороге с бело-красно-белым флагом. Как пишет «Зеркало», публикация о задержании появилась в одном из неофициальных телеграм-каналов силовиков.

Сообщается, что девушка работает менеджером логистической компании Trans Solutions. Силовики уверяют, что кто-то «слил» ее фото из Tinder милиции, но проверить это утверждение невозможно.

С девушкой сняли «покаянное» видео, где она подтверждает свое участие в протестах. Она помещена в ИВС, против нее возбудили уголовное дело по ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Более того, в телеграм-канале силовиков заявили, что после задержания минчанки две ее подруги, с которыми она ходила на марши, попытались уехать из Беларуси. Одной удалось выехать в Турцию, но вторую 29-летнюю девушку задержали на границе с Польшей. По словам силовиков, она работает административным помощником в некой международной организации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».