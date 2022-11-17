В Днепре из-за обстрелов РФ вспыхнул сильный пожар

В Днепре из-за обстрелов РФ вспыхнул сильный пожар1
- 17.11.2022, 12:08
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Пострадало восемь человек, в том числе и ребенок.
Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре. Вследствие чего там вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, россияне нанесли удары по двум районам города.
«Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. В их числе и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести», - рассказал он.
Резниченко отметил, что российская атака продолжается.
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Как сообщает мэр города Борис Филатов в Facebook, количество травмированных из-за ракетного удара по Днепру возросло до восьми.
Напомним, в Украине с утра 17 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь наносят массированные удары по украинским городам.