закрыть
17 ноября 2022, четверг, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Днепре из-за обстрелов РФ вспыхнул сильный пожар

1
  • 17.11.2022, 12:08
  • 2,674
В Днепре из-за обстрелов РФ вспыхнул сильный пожар

Пострадало восемь человек, в том числе и ребенок.

Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре. Вследствие чего там вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, россияне нанесли удары по двум районам города.

«Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. В их числе и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести», - рассказал он.

Резниченко отметил, что российская атака продолжается.

Обновлено

Как сообщает мэр города Борис Филатов в Facebook, количество травмированных из-за ракетного удара по Днепру возросло до восьми.

Напомним, в Украине с утра 17 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь наносят массированные удары по украинским городам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип