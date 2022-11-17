Украина вскоре может получить доступ к месту взрыва ракеты в Польше

Украина вскоре может получить доступ к месту взрыва ракеты в Польше1
- 17.11.2022, 12:33
Об этом заявил главный советник президента Польши по внешней политике.
Украина, вероятно, вскоре получит доступ к месту взрыва на юго-востоке Польши, где ракета убила двух человек.
Об этом заявил главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох после того, как Киев потребовал доступа к месту взрыва, передает TVP.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что доступ к месту взрыва потребует согласия обеих стран, ведущих расследование, Польши и США.