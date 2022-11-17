Украина вскоре может получить доступ к месту взрыва ракеты в Польше 1 17.11.2022, 12:33

Об этом заявил главный советник президента Польши по внешней политике.

Украина, вероятно, вскоре получит доступ к месту взрыва на юго-востоке Польши, где ракета убила двух человек.

Об этом заявил главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох после того, как Киев потребовал доступа к месту взрыва, передает TVP.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что доступ к месту взрыва потребует согласия обеих стран, ведущих расследование, Польши и США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».