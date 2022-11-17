Ученые установили место рождения богатых золотом звезд 17.11.2022, 12:33

Обнаружены сотни уникальных объектов.

Совместная команда исследователей из Университета Нотр-Дам и Университета Тохоку при помощи компьютерного моделирования сумела определить место рождения так называемых богатых золотом звезд. Установлено, что эти космические объекты были сформированы в древних галактиках, похожих на наш Млечный Путь.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о звездах, богатых различными тяжелыми элементами. Помимо традиционного железа в их составе присутствуют значительные объемы золота и платины.

На сегодняшний день исследователям по всему миру удалось обнаружить сотни богатых золотом звезд. Однако место их рождения, история их происхождения оставались загадкой. Именно ее и попыталась разгадать в рамках нового исследования команда астрономов. Ученые обратили внимание на тот факт, что возраст большинства богатых золотом звезд превышает 10 миллиардов лет.

Это навело их на мысль о том, что такие звезды могли образоваться в маленьких галактиках-прародителях нашего Млечного Пути. Чтобы заглянуть в прошлое, команда при помощи компьютерного моделирования проследила формирование Млечного Пути с момента Большого взрыва, начальной точки отсчета существования Вселенной.

Проведенное моделирование оказалось наиболее детальным из всех подобных экспериментов на сегодняшний день. Оно растянулось на несколько месяцев и проводилось с использованием суперкомпьютера ATERUI II в Центре вычислительных наук Национальной астрономической обсерватории Японии.

Моделирование позволило впервые проследить хронологию существования богатых золотом звезд, найденных в Млечном Пути. Полученные данные показали, что некоторые из галактик-прародителей, существовавших более 10 миллиардов лет назад, содержали большое количество тяжелых элементов.

В дальнейшем в процессе слияния нейтронных звезд содержание таких элементов в этих маленьких галактиках только росло. Следствием стало появление большого количества богатых золотом звезд, которые сформировались в этих древних галактиках. Как подметил соавтор исследования Ютака Хираи из Университета Тохоку, многие богатые золотом звезды, которые мы видим сегодня, являются окаменелостями времен формирования Млечного Пути, происходившего более 10 миллиардов лет назад.

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