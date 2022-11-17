Лукашенко рассказал о своей обиде на айтишников 5 17.11.2022, 12:38

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«Мятеж программистов» не дает покоя диктатору.

17 ноября Александр Лукашенко обсуждал с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским «перспективы развития» ПВТ. По его словам, пришло время вернуться к его функционированию, пишет сайт «Еврорадио».

«Не с точки зрения, скорее всего, экономического даже, сколько с точки зрения нравственной какой-то, может быть, политической, - цитирует слова Лукашенко провластная газета — Скажем откровенно, вспоминая 2020 год, тот мятеж, который был навязан нашему народу... сотрудники Парка высоких технологий проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. И, конечно, в обществе в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении».

На самом деле «настороженность» присутствует не в обществе, а у Александра Лукашенко. Айтишники массово участвовали в протестах 2020-го, много их попало под репрессии, было вынуждено уехать за границу и продолжают уезжать. И вот в такой ситуации Лукашенко говорит, что «надо все-таки этот парк поворачивать, чтобы он работал прежде всего на страну, и работал эффективно». Государственному бюджету очень нужны деньги.

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