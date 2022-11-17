Деревню под Гродно атакует лиса 17.11.2022, 12:49

Животное не боится даже собак.

В Обуховском сельсовете Гродненского района сельчан второй месяц терроризирует лиса. От ее зубов погибли уже десятки кур, сообщает местная газета «Перспектива».

На лису в редакцию пожаловалась жительница деревни Саволевка. По ее словам, впервые зверя заметили в начале октября. На ее с братом участок она наведывалась уже несколько раз, несмотря на полутораметровый забор, и перегрызла 15 кур, некоторых унесла с собой, некоторых закопала.

Женщина говорит, что то же самое и у других соседей — лиса ходит ко всем по очереди, не боится даже собак. Кур она либо душит, либо отгрызает им голову.

— Люди сказали, что в деревне Плавы у некоторых 30 кур уничтожила, а в Саволевке так уже и не знаю сколько, — охает собеседница.

По ее словам, однажды ее муж видел лису прямо возле двора, но приближаться побоялся. Женщина обратилась к местным властям.

В сельсовете в курсе проблемы, но, по мнению председателя, виновной в нападениях на кур может быть не только лиса, но и другие звери — хорьки, ласки. Председатель позвонил охотникам — говорит, вся надежда на то, что они приедут на охоту с собаками, те смогут отыскать лису.

В обществе охотников и рыболовов изданию рассказали, что сейчас охота на лису разрешена, но стрелять ближе 200 метров от дома нельзя, и это может стать проблемой. Тем не менее впоследствии, уже на днях, охотники приехали в Саволевку и провели охоту в ближайшем лесу. В итоге подстрелили двух лис. Но так как обычно в каждом лисином выводке по 4−5 особей, в ближайшие выходные охотники собираются продолжить.

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