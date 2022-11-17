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Назван последний день работы «МакДональдс» в Беларуси

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  • 17.11.2022, 13:02
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Назван последний день работы «МакДональдс» в Беларуси

После этого рестораны начнут работать под брендом «Вкусно — и точка».

Под брендом «МакДональдс» рестораны сети будут работать по 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсетях.

«21 ноября — последний день работы наших ресторанов под брендом «МакДональдс». В этот день наши двери будут открыты для посетителей до 18.00. Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении.

О точном времени открытия ресторанов «Вкусно — и точка» обещают сообщить позже.

Напомним, как стало известно 11 ноября, «МакДональдс» уходит с белорусского рынка. Его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка». Это российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору. Открытие первых ресторанов сети прошло 12 июня 2022 года. Меню обновленной сети ресторанов осталось прежним, но были изменены названия блюд — из них убрана приставка «Мак». С 15 сентября вместо напитков Coca-Cola, Fanta, и Sprite в российской сети продаются напитки под брендом «Добрый», который также принадлежит The Coca-Cola Company.

По мнению одного из сотрудников, причина такого решения — экономическая: из-за выросших расходов на логистику и проблем с поставками белорусская сторона сочла целесообразным отказаться от американской франшизы и «продаться» российской сети.

Ранее в ресторанах белорусской сети McDonald’s начали пропадать некоторые блюда из меню. В компании это объясняли сложностями с поставками. Сначала сеть убрала ряд позиции из МакЗавтрак, затем это же произошло с БигТейсти.

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