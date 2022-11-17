Белорусские пенсионеры сами задерживают курьеров телефонных аферистов 2 17.11.2022, 13:06

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Мошенников запирают в квартирах.

Белорусские пенсионеры сами борются с мошенниками. Об этом БелТА рассказал представитель СК.

Не секрет: если телефонные мошенники достигают цели, то их жертвами становятся в основном пенсионеры. Но нельзя говорить, что старшее поколение такое уж доверчивое. Были случаи, когда именно пенсионеры оказали активную помощь правоохранителям в поимке преступников. Они соглашаются передать деньги, дожидаются курьера, а потом запирают афериста в своей квартире и вызывают милицию.

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