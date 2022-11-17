закрыть
17 ноября 2022, четверг, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские пенсионеры сами задерживают курьеров телефонных аферистов

2
  • 17.11.2022, 13:06
  • 2,770
Белорусские пенсионеры сами задерживают курьеров телефонных аферистов

Мошенников запирают в квартирах.

Белорусские пенсионеры сами борются с мошенниками. Об этом БелТА рассказал представитель СК.

Не секрет: если телефонные мошенники достигают цели, то их жертвами становятся в основном пенсионеры. Но нельзя говорить, что старшее поколение такое уж доверчивое. Были случаи, когда именно пенсионеры оказали активную помощь правоохранителям в поимке преступников. Они соглашаются передать деньги, дожидаются курьера, а потом запирают афериста в своей квартире и вызывают милицию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников