Белорусские пенсионеры сами задерживают курьеров телефонных аферистов

Белорусские пенсионеры сами задерживают курьеров телефонных аферистов2
- 17.11.2022, 13:06
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Мошенников запирают в квартирах.
Белорусские пенсионеры сами борются с мошенниками. Об этом БелТА рассказал представитель СК.
Не секрет: если телефонные мошенники достигают цели, то их жертвами становятся в основном пенсионеры. Но нельзя говорить, что старшее поколение такое уж доверчивое. Были случаи, когда именно пенсионеры оказали активную помощь правоохранителям в поимке преступников. Они соглашаются передать деньги, дожидаются курьера, а потом запирают афериста в своей квартире и вызывают милицию.