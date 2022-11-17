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Падение ракеты в Польше: первые подробности расследования

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  • 17.11.2022, 13:21
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Падение ракеты в Польше: первые подробности расследования
Фото: Getty Images

Получены видеозаписи, чье содержание пока засекречено.

В Польше на месте падения ракеты польско-американская следственная группа уже собрала определенные доказательства, демонстрирующие последовательность событий 15 ноября. Украина готова присоединиться к расследованию.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24.

По его словам, сейчас уже достаточно свидетельств того, что ракета, которая должна была бы сбить российскую ракету, не попала в цель, и у нее не сработала система самоуничтожения, в результате чего она упала на территории Польши.

В селе Пшеводув продолжает работу польско-американская следственная группа, к которой хочет присоединиться Украина, чтобы совместно проводить расследование.

«Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны нет, то в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен. Если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то наверняка не будет оснований отказывать украинцам в доступе», – добавил Якуб Кумох.

В настоящее время следствие имеет такие доказательства, как обломки ракеты, глубина кратера, направление, откуда летела ракета, количество используемого ею топлива, а также видеозаписи, чье содержание пока засекречено.

Глава Бюро Кумох подчеркнул, что «никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию».

«Россия бомбила Украину в тот день и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и вызвал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновата ли машина? Нет, виноват человек, который вышел на дорогу и вызвал аварию», - объяснил он.

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