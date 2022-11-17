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Арестович рассказал, зачем Украина взорвала мосты на границе с Беларусью

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  • 17.11.2022, 13:22
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Арестович рассказал, зачем Украина взорвала мосты на границе с Беларусью
Алексей Арестович

Киев заранее принимает меры.

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал в эфире «Фейгин Live», зачем Украина взрывает мосты на границе с Беларусью. По его словам, это оборонительная мера, чтобы не повторилась ситуация, которая была в начале войны.

«В начале войны подрыв мостов означал бы, что Украина провоцирует войну. …Надо не забывать, что это наши мосты. Мы на своей территории что хотим, то и делаем. Если хотят отомстить, то пусть взрывают свои. Меня очень забавляет, когда белорусские пограничники начинают рассказывать, что нам делать на своей территории. Взрывы мостов – оборонительная акция. Чего им бояться? Это как-то связано с возможной агрессией против Беларуси? Сначала взорвали мосты, потом через них напали, через взорванные?» – заявил он.

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