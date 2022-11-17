Зеленский: Уже сегодня многие инвесторы верят в победу Украины 1 17.11.2022, 13:29

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Владимир Зеленский

В Украине наступит бум человеческого капитала и экономический бум.

Пока остаются риски воздушных атак России, возвращение находящихся в других странах украинцев, – это личное решение каждого человека.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.

«Если бы наши Вооруженные Силы сегодня защищали небо полностью, сбивали бы 90-95%, мы бы сказали людям: это риск, но мы вам откровенно говорим, что экономика государства без вас не может», - сказал глава украинского государства.

В то же время, Зеленский выразил убеждение, что после победы Украины в войне с Россией украинцы будут быстро возвращаться на родину, поскольку вопрос безопасности будет решен, а в стране начнется быстрый экономический рост.

«У нас будет бум человеческого капитала и экономический бум. К примеру, во Всемирном банке уже видят, сколько капитала может сюда зайти. Даже сегодня многие инвесторы верят в победу Украины и хотят прийти, когда закончится война. Но они очень хотят, чтобы была серьезная международная платформа страхования бизнеса, и мы об этом говорили с вице-президентом Всемирного банка.

Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне», - подытожил президент.

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