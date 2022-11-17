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Момент удара российской ракеты в Днепре попал на видео

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  • 17.11.2022, 13:43
  • 3,768
Момент удара российской ракеты в Днепре попал на видео

Еще одно доказательство военных преступлений РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал момент удара российской ракетой в городе Днепр.

«Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам лишь больше боли и страданий», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о российских ударах по Днепру, в результате которых пострадали 8 человек.

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