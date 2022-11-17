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Похищенного из России политзаключенного Юрия Костюка пытают в СИЗО

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  • 17.11.2022, 13:41
  • 4,016
Похищенного из России политзаключенного Юрия Костюка пытают в СИЗО
Юрий Костюк

Возможно, он находится в карцере.

Бывший политзаключенный Юрий Костюк отбыл один срок, а после того, как на него завели новую уголовку, пытался скрыться через Россию, где его задержали. Чтобы его не экстрадировали в Беларусь, Юрий Костюк порезал себе живот. Однако затем его выкрали белорусские силовики и вывезли из РФ. Сейчас он находится в СИЗО в Барановичах.

Мать политзаключенного Наталья рассказала «Новаму часу», что ее сына пытают:

— Я так понимаю, он снова что-то с собой делал. Наверное, его посадили в карцер, — говорит мать Юрия Наталья, прочитав письмо от сына. — Пишет, что особое отношение к нему. Просто ломают человека.

«Скорее бы это все закончилось. У всего есть предел. У терпения тоже», — пишет Юрий в письме.

— У него, наверное, уже никакой надежды ни на что нет. Что хотите, то и делайте. Никакой нет надежды, — говорит мать Юрия. — Но ведь у меня есть. Тем более, я знаю, что он не виноват. Просто издеваются. Даже не знаю, что делать, просто не представляю. Просила свидания у следователя, но он сказал: «Нет, пока я не отработаю по нему. А там — посмотрим».

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