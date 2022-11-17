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«Сиди, молись и не дергайся»: россиянка дала совет оккупанту

  • 17.11.2022, 13:54
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«Сиди, молись и не дергайся»: россиянка дала совет оккупанту

Женщина рассказала о потоке «200-х», идущем в РФ.

В России население на фоне призывов «своих не бросаем» и «нужно еще больше бомбить Украину» иногда беспокоится из-за факта, что с войны их земляки возвращаются в основном в гробах. Поэтому, звоня знакомым/родным на фронт, просят их сидеть тихо и молиться, чтобы «не прилетело».

Такой совет захватчику, некоему Толяну, дала его подруга или жена. Перехват разговора от 14 ноября опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

«Ты там же, где и был? Никуда не выводят? Не дай бог… Сиди молись. Ты что, из третьего батальона 49 человек вчера привезли «200-ми», – призналась женщина.

Она уточнила, что речь идет о подразделении оккупационных войск, которое из-за значительных потерь и так пришлось расформировать.

В нем как раз и служил Толян, ответы которого в аудиоперехвате не приводят.

В то же время россиянка в разговоре с ним еще раз призвала сидеть там, где он находится, и «не дергаться».

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