В Витебске из-за снега и гололеда наступил «День жестянщика»2
- 17.11.2022, 13:53
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Город накрыла волна ДТП.
В Витебской области выпал снег, а на дорогах местами образовался гололед. Многие водители оказались не готовы к погодным условиям.
В ГАИ Витебской области сообщили, что сотрудники ГАИ «фиксируют дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом».
А ГАИ Минска в связи с обещанными на 16 ноября дождем и снегом в Беларуси попросили водителей держать дистанцию и резко не тормозить. Там посоветовали также по возможности отказаться от обгона.