закрыть
17 ноября 2022, четверг, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебске из-за снега и гололеда наступил «День жестянщика»

2
  • 17.11.2022, 13:53
  • 3,610
В Витебске из-за снега и гололеда наступил «День жестянщика»

Город накрыла волна ДТП.

В Витебской области выпал снег, а на дорогах местами образовался гололед. Многие водители оказались не готовы к погодным условиям.

В ГАИ Витебской области сообщили, что сотрудники ГАИ «фиксируют дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом».

А ГАИ Минска в связи с обещанными на 16 ноября дождем и снегом в Беларуси попросили водителей держать дистанцию и резко не тормозить. Там посоветовали также по возможности отказаться от обгона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников