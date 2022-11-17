В Витебске из-за снега и гололеда наступил «День жестянщика» 2 17.11.2022, 13:53

3,610

Город накрыла волна ДТП.

В Витебской области выпал снег, а на дорогах местами образовался гололед. Многие водители оказались не готовы к погодным условиям.

В ГАИ Витебской области сообщили, что сотрудники ГАИ «фиксируют дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом».

А ГАИ Минска в связи с обещанными на 16 ноября дождем и снегом в Беларуси попросили водителей держать дистанцию и резко не тормозить. Там посоветовали также по возможности отказаться от обгона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».