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Путин добил Россию

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  • Андрей Окунь
  • 17.11.2022, 13:58
  • 5,522
Путин добил Россию

Государственная система начала пожирать себя словно свернувшийся в кольцо змей.

Когда Путин объявил 21 сентября мобилизацию, я подумал: «Вот, что добьет Россию». Просто потому, что государственная система в нашей стране не умеет работать в режиме постоянного напряжения. Ее настроили под получение прибыли с нефтегазового сектора, но не научили выживать в режиме аврала.

Путинская Россия жила и версталась по отчетам на бумаге. Реальность мало кого интересовала ровно до момента, когда украинская армия начала решительно опрокидывать российскую. Тогда-то администраторы уклада и решили слазить в инженерный отсек, посмотреть, что творится глубоко внутри системы.

А там вакханалия, носятся бешеные дядьки-слесари, вставляющие штыри в трубы, чтобы сорвало вентиль не сейчас, а попозже. Гарь, копоть, жестокие маты, непроглядная темень и бьющий из каждой щели кипяток. Ошпаренные и ошалевшие управители вылезли, не понимая, как всю эту махину заставить работать.

Война ускорила распад действующего режима, а призыв резервистов на украинскую войну только усилил агонию. Государственная система уже начала пожирать сама себя, словно, свернувшийся в кольцо змей.

Мобилизация подчеркнула критические проблемы, которые не получится решить с наскока. Выдать нормальное снаряжение резервистам, правильно их расквартировать, доставить на фронт, обеспечить едой, водой и хорошим оружием - все это сложные организационные моменты, которые путинская система не потянет, какие бы указы ни подписывали. И с каждым новым вызовом, новым ударом хоть по экономике, хоть по ВПК она все сильнее будет крошиться.

В том числе из-за слабости и рыхлости российского госуправления в стране невозможны нацизм и фашизм, которые так любят приписывать россиянам. По своему определению эти оба понятия требуют сплоченности и понятной идеологии, которых в России так и не появилось. Например, нам до сих пор не объяснили, что скрывается под термином «традиционные ценности». Про цели «спецоперации» я вообще молчу, кажется, что война идет ради того, чтобы идти.

Долгие годы российская власть делала все, чтобы разобщить людей и задушить их бедностью. Она поощряла верных и избавлялась от инициативных. Планомерно вычищала критику и закрывала глаза на многие проблемы. Все это вылилось в саботаж государственного масштаба и начало войны, конец которой в общих чертах уже известен.

Змея начала жрать сама себя и, кажется, быстро управится, потому что оказалась не такой массивной и упитанной, какой ее все считали.

Андрей Окунь, t.me

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