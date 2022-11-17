Белорусские синоптики прогнозируют похолодание 17.11.2022, 13:59

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Температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

Синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды поделились прогнозом, когда в Беларуси пойдет снег, пишет БелТА.

Согласно данным метеорологов, небольшой снег ожидается в Беларуси в пятницу, 18 ноября. Температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

Погода в этот день будет облачной. Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее, так как на некоторых участках дорог будет гололедица. Направление ветра будет северо-восточным и восточным с порывами от 4 до 9 метров в секунду.

Синоптики также предупредили о похолодании. От 2 до 8 градусов мороза покажут столбики термометров в ночные часы. От 0 до 6 градусов мороза будет в дневное время.

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