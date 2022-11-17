закрыть
17 ноября 2022, четверг, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские синоптики прогнозируют похолодание

  • 17.11.2022, 13:59
  • 2,672
Белорусские синоптики прогнозируют похолодание

Температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

Синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды поделились прогнозом, когда в Беларуси пойдет снег, пишет БелТА.

Согласно данным метеорологов, небольшой снег ожидается в Беларуси в пятницу, 18 ноября. Температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

Погода в этот день будет облачной. Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее, так как на некоторых участках дорог будет гололедица. Направление ветра будет северо-восточным и восточным с порывами от 4 до 9 метров в секунду.

Синоптики также предупредили о похолодании. От 2 до 8 градусов мороза покажут столбики термометров в ночные часы. От 0 до 6 градусов мороза будет в дневное время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников