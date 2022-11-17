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Ракета С-300 отклонилась от курса: разведка США получила новую информацию о взрыве в Польше

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  • 17.11.2022, 14:03
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Ракета С-300 отклонилась от курса: разведка США получила новую информацию о взрыве в Польше

Расследование инцидента продолжается.

США получили новую информацию о причинах взрыва на востоке Польши во время массированной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке, пожелавший остаться анонимным.

Согласно этим сведениям, речь идет об одной, а, возможно, двух украинских ракетах ЗРК С-300 класса «земля-воздух», отклонившихся от курса.

Как отмечается, такие вооружения советского производства более старые и менее надежные, чем новейшие системы противовоздушной обороны, поставляемые Украине странами Запада, которые уже продемонстрировали свою высокую эффективность, перехватив десятки российских целей.

В то же время расследование инцидента в Польше продолжается.

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