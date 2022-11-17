В Днепре обломок российской ракеты застрял в пальто сотрудницы мэрии 1 17.11.2022, 14:27

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Стали известны подробности атаки РФ на города Украины.

Россияне выбрали новейшую цель для ракетных ударов. Сегодня они атаковали в Украине газопроводы.

Кроме того, в Днепре был поврежден Южный машиностроительный завод. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме.

«Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобывающую отрасль, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш», – сказал Денис Шмигаль во время выступления.

Напомним, сегодня утром, 17 ноября, в Украине снова звучала воздушная тревога. Россия совершила массовые атаки на гражданских объектах по всей Украине.

Взрывы раздались в Киеве, Днепре, Киевской, Сумской, Винницкой и Одесской областях.

В частности, в Днепре, как сообщил городской глава Борис Филатов, количество пострадавших неуклонно растет.

До обеда, официально, подтверждали о четырнадцати пострадавших от российской ракетной атаки. Среди них девочка 15-ти лет. Об этом написал на своей странице в Телеграмме глава ОВА Валентин Резниченко.

Мэр Днепра Борис Филатов добавил фото-доказательства обстрелов и пострадавших. Он опубликовал фотографию, на которой женское пальто задержало обломок российской ракеты. Филатов отмечает, что плащ принадлежит работнице городского совета. Она пострадала, когда выполняла свою работу, помогала пенсионерам и немощным.

Сейчас женщину оперируют, добавил мэр города.

Кроме того, в Днепре враг попал в объекты инфраструктуры. В частности, попадание в промышленное предприятие Южмаш. Этот завод специализируется на производстве ракетно-космической техники.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что на заводе сильный пожар. Вокруг повреждены жилые дома.

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