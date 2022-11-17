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Российские военные инструкторы пьют и дебоширят в белорусских общежитиях

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  • 17.11.2022, 14:36
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Российские военные инструкторы пьют и дебоширят в белорусских общежитиях

Людям страшно выпускать детей из своих комнат.

Читательница Telegram-канала Белорусского объединения рабочих рассказала о поведении российских военных инструкторов, которых заселили в белорусские общежития:

— Я являюсь свидетелем и невольным участником вопиющих фактов аморального и ассоциального поведения наших «союзных вояк», которые в настоящее время пребывают на территории Беларуси и проживают рядом.

Недавно в наше общежитие заселили граждан РФ. По указанию руководства их заселили без соответствующего оформления, попросили только выдать электронные пропуска, обеспечить комфортное проживание и не распространяться о их нахождении. Кто такие — конкретно неизвестно, одеты по-спортивному, всем за 35 лет, очень похожи на военных.

Как они проговорились, оказывают помощь военным, являются консультантами и инструкторами. Уже были в других городах Беларуси.

Каждую ночь в комнатах устраиваются гулянья, слышны песни, солдафонско-босяцкие лозунги и непристойная брань. В воскресенье вообще привели с собой несколько женщин. Те в состоянии алкогольного опьянения бродили по этажу. При попытке сделать им замечание по соблюдению порядка, войдя в помещение, была обнаружена сцена интимного характера.

Меня возмущает факт того, что я бессильна в данной ситуации, вынуждена терпеть и смиренно наблюдать это. Людям страшно выпускать детей из своих комнат без сопровождения.

Руководство общежития заставляют всех помалкивать. Как дальше жить под одной крышей с этими «союзными солдатами» — не известно.

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