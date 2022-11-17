ВСУ вышли на рубеж по правому берегу Днепра
- 17.11.2022, 14:37
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Освобождено 198 населенных пунктов.
Украинские военные в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр. И освободили уже почти 200 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.
«В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 кв км нашей территории и 198 населенных пунктов», - рассказал Громов.