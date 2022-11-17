закрыть
17 ноября 2022, четверг, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Для меня это было чем-то сродни сказке»

  • 17.11.2022, 14:45
  • 1,204
«Для меня это было чем-то сродни сказке»

Белоруска ищет парня в шапке-ушанке, который помог ей на границе.

Иногда хорошее случается, когда кажется, что земля уходит из-под ног. Январь 2022-го, пункт пропуска «Брест». Во время проверки выяснилось, что у Маргариты не хватает перевода на русский одного из документов, которые требовались для выезда в Польшу. Девушку сняли с автобуса. Без денег, с большим чемоданом она осталась на границе. От безысходности заплакала. Что будет дальше, не понимала. Но рядом оказался парень в шапке-ушанке, который помог, пишет zerkalo.io.

В тот день Маргарита была в черной куртке и спортивном зимнем костюме такого же цвета. На ней была бежевая шапка и бежевый шарф. Фото: социальные сети

Маргарита родом из Бобруйска, но сейчас живет и работает в Польше. События 29 и 30 января она и теперь помнит в деталях. На улице падал снег. В субботу в Минске она села в автобус до Варшавы, где в воскресенье ее должна была встретить мама.

— В пункт пропуска мы приехали ночью. С документами, которые были у меня с собой, летом я уже выезжала из Беларуси в Польшу. Все было в порядке, поэтому я не переживала, — описывает ситуацию Маргарита. — Но пограничница посмотрела мое польское приглашение на работу, спросила, есть ли заверенный нотариусом перевод на русский. У меня его не было.

У девушки забрали паспорт и попросили подождать в сторонке. К ее вопросу должны были вернуться после того, как проверят остальных пассажиров. Вскоре рядом с Маргаритой оказался парень в шапке-ушанке. К нему во время контроля тоже возникли какие-то вопросы.

— За паспортами мы с ним пошли вместе. И мне, и ему отказали в выезде, — вспоминает девушка. — Часы показывали четыре или пять утра. Наличных у меня с собой не было, денег на белорусской карте тоже. Только на польской, но я не знала, получится ли их снять. Что делать дальше, я не понимала и просто расплакалась.

Парень в шапке-ушанке предложил Маргарите пойти с ним до Бреста. На подходе к городу он вызвал такси.

— Пока шли, познакомились. Я ему рассказала, в какой ситуации оказалась. Не могу вспомнить, как его зовут: то ли Дима, то ли Ваня. Я была расстроена и не очень добрая, поэтому мы мало говорили, — продолжает девушка. — Парень же был спокоен, словно его уже не первый раз ссаживают с автобуса.

Новый знакомый предложил Маргарите доехать с ним на такси в район вокзала. По дороге он сбросил ей номер женщины, которая даже в выходной могла помочь с переводом документа. Водителя он попросил остановиться возле обменника. На прощанье без слов протянул девушке 50 долларов. Сказал позвонить переводчику и не переживать.

— Для меня это было чем-то сродни сказке. Я не могла поверить, что посторонний человек может мне просто так дать денег. Еще и такую сумму, — не скрывает эмоций собеседница. — Он даже не сказал, чтобы я ему их вернула. Хотя я пообещала, как только пересеку польскую границу, напишу ему.

На этом молодые люди попрощались. Парень пошел в сторону вокзала, а девушка — в обменник.

«Я потеряла свой телефон, а с ним и единственный номер этого парня»

Обменник, оказалось, еще не работал, но Маргариту это не расстроило. Она нашла другой. Сдаваться и плакать больше не хотелось.

— В 7 утра я позвонила переводчице, она ответила: «Приезжайте». А потом связала меня с нотариусом, — вспоминает девушка. — Его услуги в выходной стоили на пятьдесят процентов дороже обычного, поэтому 50 долларов не хватило.

Маргарита написала друзьям и попросила помочь. Они быстро собрали нужную сумму. Причем, не только на то, чтобы заверить документ, но еще на тест на ковид и новый билет. Свободное место в автобусе до Варшавы тоже нашлось. Подходящий рейс отправлялся из Бреста в шесть вечера.

— Обычно в сложных ситуациях я держу себя в руках, но, когда я представила, что с огромным чемоданом мне нужно возвращаться в Минск, а оттуда еще добираться до Бобруйска, в пункте пропуска я сдалась, — как есть говорит девушка. — После того как парень помог мне, я поняла: проблема начала решаться. По сути, от Бреста до Польши не так много километров, а значит — нужно продолжать.

Маргарита не помнит, во сколько она пересекла границу, но сразу после этого написала парню в ушанке в вайбер. Сказала, что уже в другой стране, еще раз поблагодарила и попросила прислать данные карты, чтобы вернуть деньги. Сообщение долго оставалось непрочитанным.

— Я ему писала на белорусский номер, с которого он мне пересылал контакт переводчицы. Возможно, в тот день он раньше меня пересек границу и поменял симку на польскую, — предполагает собеседница. — А потом случилось так, что я потеряла свой телефон, а с ним и единственный номер этого парня.

Все, что осталось о нем в памяти: возраст 20−25 лет, рост 180 сантиметров или чуть выше, русые волосы и шапка-ушанка.

— Она ему очень шла, — улыбается собеседница. — Хочу его поблагодарить. Мне редко попадаются настолько добрые люди. Возможно, эти 50 долларов были его последние деньги, и он без зазрения совести взял и отдал мне их. Мне просто очень повезло, что его высадили вместе со мной. Несмотря на сложности, которые происходят в стране, белорусы остаются белорусами: добрыми, готовыми просто так помочь в трудную минуту. Я безмерно благодарна этому парню за то, что он напомнил мне: в любой ситуации можно быть человеком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников
Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников