«Для меня это было чем-то сродни сказке» 17.11.2022, 14:45

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Белоруска ищет парня в шапке-ушанке, который помог ей на границе.

Иногда хорошее случается, когда кажется, что земля уходит из-под ног. Январь 2022-го, пункт пропуска «Брест». Во время проверки выяснилось, что у Маргариты не хватает перевода на русский одного из документов, которые требовались для выезда в Польшу. Девушку сняли с автобуса. Без денег, с большим чемоданом она осталась на границе. От безысходности заплакала. Что будет дальше, не понимала. Но рядом оказался парень в шапке-ушанке, который помог, пишет zerkalo.io.

В тот день Маргарита была в черной куртке и спортивном зимнем костюме такого же цвета. На ней была бежевая шапка и бежевый шарф. Фото: социальные сети

Маргарита родом из Бобруйска, но сейчас живет и работает в Польше. События 29 и 30 января она и теперь помнит в деталях. На улице падал снег. В субботу в Минске она села в автобус до Варшавы, где в воскресенье ее должна была встретить мама.

— В пункт пропуска мы приехали ночью. С документами, которые были у меня с собой, летом я уже выезжала из Беларуси в Польшу. Все было в порядке, поэтому я не переживала, — описывает ситуацию Маргарита. — Но пограничница посмотрела мое польское приглашение на работу, спросила, есть ли заверенный нотариусом перевод на русский. У меня его не было.

У девушки забрали паспорт и попросили подождать в сторонке. К ее вопросу должны были вернуться после того, как проверят остальных пассажиров. Вскоре рядом с Маргаритой оказался парень в шапке-ушанке. К нему во время контроля тоже возникли какие-то вопросы.

— За паспортами мы с ним пошли вместе. И мне, и ему отказали в выезде, — вспоминает девушка. — Часы показывали четыре или пять утра. Наличных у меня с собой не было, денег на белорусской карте тоже. Только на польской, но я не знала, получится ли их снять. Что делать дальше, я не понимала и просто расплакалась.

Парень в шапке-ушанке предложил Маргарите пойти с ним до Бреста. На подходе к городу он вызвал такси.

— Пока шли, познакомились. Я ему рассказала, в какой ситуации оказалась. Не могу вспомнить, как его зовут: то ли Дима, то ли Ваня. Я была расстроена и не очень добрая, поэтому мы мало говорили, — продолжает девушка. — Парень же был спокоен, словно его уже не первый раз ссаживают с автобуса.

Новый знакомый предложил Маргарите доехать с ним на такси в район вокзала. По дороге он сбросил ей номер женщины, которая даже в выходной могла помочь с переводом документа. Водителя он попросил остановиться возле обменника. На прощанье без слов протянул девушке 50 долларов. Сказал позвонить переводчику и не переживать.

— Для меня это было чем-то сродни сказке. Я не могла поверить, что посторонний человек может мне просто так дать денег. Еще и такую сумму, — не скрывает эмоций собеседница. — Он даже не сказал, чтобы я ему их вернула. Хотя я пообещала, как только пересеку польскую границу, напишу ему.

На этом молодые люди попрощались. Парень пошел в сторону вокзала, а девушка — в обменник.

«Я потеряла свой телефон, а с ним и единственный номер этого парня»

Обменник, оказалось, еще не работал, но Маргариту это не расстроило. Она нашла другой. Сдаваться и плакать больше не хотелось.

— В 7 утра я позвонила переводчице, она ответила: «Приезжайте». А потом связала меня с нотариусом, — вспоминает девушка. — Его услуги в выходной стоили на пятьдесят процентов дороже обычного, поэтому 50 долларов не хватило.

Маргарита написала друзьям и попросила помочь. Они быстро собрали нужную сумму. Причем, не только на то, чтобы заверить документ, но еще на тест на ковид и новый билет. Свободное место в автобусе до Варшавы тоже нашлось. Подходящий рейс отправлялся из Бреста в шесть вечера.

— Обычно в сложных ситуациях я держу себя в руках, но, когда я представила, что с огромным чемоданом мне нужно возвращаться в Минск, а оттуда еще добираться до Бобруйска, в пункте пропуска я сдалась, — как есть говорит девушка. — После того как парень помог мне, я поняла: проблема начала решаться. По сути, от Бреста до Польши не так много километров, а значит — нужно продолжать.

Маргарита не помнит, во сколько она пересекла границу, но сразу после этого написала парню в ушанке в вайбер. Сказала, что уже в другой стране, еще раз поблагодарила и попросила прислать данные карты, чтобы вернуть деньги. Сообщение долго оставалось непрочитанным.

— Я ему писала на белорусский номер, с которого он мне пересылал контакт переводчицы. Возможно, в тот день он раньше меня пересек границу и поменял симку на польскую, — предполагает собеседница. — А потом случилось так, что я потеряла свой телефон, а с ним и единственный номер этого парня.

Все, что осталось о нем в памяти: возраст 20−25 лет, рост 180 сантиметров или чуть выше, русые волосы и шапка-ушанка.

— Она ему очень шла, — улыбается собеседница. — Хочу его поблагодарить. Мне редко попадаются настолько добрые люди. Возможно, эти 50 долларов были его последние деньги, и он без зазрения совести взял и отдал мне их. Мне просто очень повезло, что его высадили вместе со мной. Несмотря на сложности, которые происходят в стране, белорусы остаются белорусами: добрыми, готовыми просто так помочь в трудную минуту. Я безмерно благодарна этому парню за то, что он напомнил мне: в любой ситуации можно быть человеком.

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