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В Мариуполе раздался мощный взрыв на ремонтной базе армии РФ

  • 17.11.2022, 14:47
  • 1,326
В Мариуполе раздался мощный взрыв на ремонтной базе армии РФ
иллюстрационное фото

Взлетела на воздух тяжелая техника оккупантов.

В четверг, 17 ноября, в Мариуполе раздался мощный взрыв на ремонтной базе российских оккупантов. В результате взрыва сдетонировали боеприпасы.

Об этом сообщает в Telegram советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Приблизительно в 10:56 в Левобережном районе на ремонтной базе оккупантов, расположенной между ул. Азовстальская и с. Виноградное раздался мощный взрыв. Сообщают о детонации БК при ремонтных работах с тяжелой техникой», - написал он.

По его словам, на место происшествия уже прибывают спасатели и скорые. Данные о потерях врага уточняются.

«Источники Мариупольского Сопротивления указывают на «рукожопость» оккупантов, как причину взрыва. Когда оккупанты ликвидируют сами себя - это двойной успех и удовольствие», - добавил он.

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