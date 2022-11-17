Сотню мумий и пирамиду неизвестной царицы нашли возле гробницы Тутанхамона 3 17.11.2022, 14:52

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Археологи сильно удивились своей находке.

Всего в двух шагах от гробницы Тутанхамона археологи раскопали пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы. Также они нашли тайник с гробами, мумиями и артефактами. Кроме того, они обнаружили сеть взаимосвязанных туннелей, пишет «Хайтек».

В течение последних двух лет исследователи работали в Саккаре на археологических раскопках в Гизе, примерно в 32 км к югу от Каира. Недавно они обнаружили множество гробов и мумий, которые могут принадлежать некоторым из ближайших генералов и советников Тутанхамона во время его правления (с 1333 г. до н.э. до его смерти в 1323 г. до н.э.).

Ученые также обратили внимание на соседнюю пирамиду, которая принадлежала Тети, первому царю Шестой династии Египта.

«Тети поклонялись как богу в период Нового царства, поэтому люди хотели, чтобы их похоронили рядом с ним, — объясняет Захи Хавасс, египтолог, который работает над раскопками и ранее занимал пост министра древностей Египта в интервью Live Science. — Однако большинство захоронений, известных в Саккаре ранее, относились либо к Старому Царству, либо к позднему периоду. Мы обнаружили 22 шахты глубиной от 9 до 18 метров, которые захоронены между собой, все с захоронениями Нового Царства». Этот период длился с VI века до нашей эры до XI века до нашей эры.

В этих шахтах археологи нашли «огромный известняковый саркофаг» вместе с «300 красивыми гробами периода Нового Царства», — сказал Хавасс.

Когда исследователи подняли крышки гробов, они сильно удивились, обнаружив мумии в хорошем состоянии, даже спустя столько столетий.

«Это значит, что мумификация достигла своего пика в Новом Царстве, — сказал Хавасс. — У некоторых гробов есть по две крышки, а на самом роскошном из них есть маска женщины, полностью сделанная из чистого золота».

Также внутри гробниц нашли находятся различные артефакты, в том числе древняя игра Сенет, маленькие фигурки шабтис, статуи бога Птах-Сокара и даже металлический топор, найденный в мумии солдата.

Кроме того, исследователи обнаружили пирамиду, построенную в память о царице. Ее личность установили лишь недавно. С тех пор, ученые выяснили, что ее звали Нейт, но в исторических записях она не упоминается.

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