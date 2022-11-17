Воины-острожцы гранатами уничтожили подразделение россиян 1 17.11.2022, 15:03

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Оккупанты прятались в укрытом ветками окопе, но переместились в черные мешки.

Российская армия продолжает нести потери от мощных ударов ВСУ.

Одно из таких видео 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала «24 канала». Украинские защитники регулярно уничтожают врага , только увеличивая количество черных мешков.

На предоставленных бригадой кадрах заметно, как враги уже лежат на обочине черных пакетов. Несмотря на это, еще многие там были живы.

Исправили ситуацию операторы дронов 30 бригады, которые и обрели позиции врага. Тогда украинские военнослужащие несколько раз точно сбросили гранаты по российским оккупантам.

Как следствие, военные 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского отправили на «концерт Кобзона» российских захватчиков вместе с их техникой.

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