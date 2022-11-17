Анджей Почобут: Действительность всегда удивляет
- 17.11.2022, 15:05
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Политзаключенный рассказал, что помогает ему держаться в тюрьме.
Один из лидеров Союза поляков в Беларуси, политзаключенный Анджей Почобут, суд над которым начнется 28 ноября, написал письмо из тюрьмы. Его публикует «Польское радио»:
— Я думаю о тех, кто сидел в этих стенах в 40-50-е годы и они ждали суда.
Им было тяжелее, в те годы это был настоящий ад. Их пример дает силы. Мы не выбираем время, в котором мы живем, но мы выбираем, как нам жить в это время.
Конечно, я никогда не думал, что история вдруг станет такой опасной, но действительность всегда удивляет. В этом и заключается ее красота.
За решеткой политического узника удерживают уже 20 месяцев. Ему предъявили обвинение по статьям 130 («Совершение группой лиц умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и неравенства по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершение умышленных действий по реабилитации нацизма») и 361 («Призывы к мерам ограничительного характера (санкций), другим действиям, направленным на совершение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь») Уголовного кодекса.