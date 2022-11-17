Анджей Почобут: Действительность всегда удивляет 17.11.2022, 15:05

1,916

Анджей Почобут

Политзаключенный рассказал, что помогает ему держаться в тюрьме.

Один из лидеров Союза поляков в Беларуси, политзаключенный Анджей Почобут, суд над которым начнется 28 ноября, написал письмо из тюрьмы. Его публикует «Польское радио»:

— Я думаю о тех, кто сидел в этих стенах в 40-50-е годы и они ждали суда.

Им было тяжелее, в те годы это был настоящий ад. Их пример дает силы. Мы не выбираем время, в котором мы живем, но мы выбираем, как нам жить в это время.

Конечно, я никогда не думал, что история вдруг станет такой опасной, но действительность всегда удивляет. В этом и заключается ее красота.

За решеткой политического узника удерживают уже 20 месяцев. Ему предъявили обвинение по статьям 130 («Совершение группой лиц умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и неравенства по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершение умышленных действий по реабилитации нацизма») и 361 («Призывы к мерам ограничительного характера (санкций), другим действиям, направленным на совершение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь») Уголовного кодекса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».