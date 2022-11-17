Полковник СБУ назвал месяц, до которого Путина могут ликвидировать 5 17.11.2022, 15:08

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Фото: Getty Images

Но при одном важном условии.

Военный эксперт, полковник СБУ в запасе Михаил Притула полагает, что Владимира Путина уберет собственное окружение до января 2023 года. Но это произойдет, если количество мобилизованных россиян останется таким же, как сегодня. Если же их станет больше, то убийство диктатора отложится еще на некоторое время.

Об этом военный аналитик заявил в интервью Василию Голованову, которое можно посмотреть на YouTube-канале «ГОЛОВАНОВ».

По мнению Притулы, Путин будет становиться все более опасным, потому что ему нечего терять. Но когда ВСУ освободят Мелитополь и Мариуполь (по некоторым прогнозам, это может произойти до января), то президент РФ резко ослабеет и в Москве начнется смута. Естественно, слабеющий Путин станет никому не нужен и его уберет собственное окружение.

«Мы с вами наблюдаем за этим процессом. Если останется такое же количество «мобиков», как сейчас, то Путина уберут до января, – сказал эксперт. – Диктатор и его окружение это понимают. Естественно, он будет стараться растянуть свою кончину. Он будет собирать огромное количество живой силы, бросать ее в бой. Пусть там 500 человек будут держать линию фронта три дня, а затем погибнут, но зато это три дня жизни Путина. Вот таким образом он будет продолжать свою жизнь. Когда Путина уберут? Когда надоест российским элитам. Но процесс, как мы видим, пошел».

Под словом «процесс» Михаил Притула подразумевают тайные переговоры представителей Кремля с коллективным Западом, в частности недавнюю встречу директора ЦРУ США Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Все группы влияния, которые сегодня существуют в Кремле, ведут диалог с западными лидерами о жизни после Путина, уверен эксперт.

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