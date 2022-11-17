Аквапарк «Лебяжий» атаковали полчища тараканов 6 17.11.2022, 15:17

4,876

Минчане пришли отдохнуть и обнаружили «сюрприз» под своими лежаками.

Аквапарк — место, где можно очень здорово провести время. Крутые горки, веселые бассейны, а еще и баньки на любой вкус — часами можно зависать. Но порой радостные эмоции могут перекрываться неожиданно неприятными встречами (и речь не о столкновении с бывшим). Настоящий тараканий «схрон» обнаружила в одном из укромных уголков аквапарка семья минчан, пишет onliner.by.

— 14 ноября мы приехали в «Лебяжий», хотели отпраздновать день рождения. Правда, настроение очень скоро было испорчено: оказалось, что под лежаками, которые мы заняли, живут полчища тараканов. Один из них даже начал ползти по ноге дочки.

Мы подошли к девушке-администратору, рассказали об увиденном. Она отреагировала совершенно спокойно: видимо, не мы первые об этом сообщаем. Больше никакой реакции не последовало, на наше возмущение сказали, что могут принести только устные извинения, — рассказывает Екатерина, прикладывая видео с места событий.

Не смотрите этот ролик, если вы сейчас едите или пьете чай-кофе. И если терпеть не можете насекомых-вредителей.

Аквапарк — совсем не то место, где можно ожидать увидеть такой «тараканий слет». Что же случилось? За комментарием мы обратились в «Лебяжий».

— УП «Центр профилактической дезинфекции» регулярно проводит обработку помещений РК «Аквапарк «Лебяжий» против тараканов. Помимо этого, в аквапарке «Лебяжий» несколько раз в год проводится дезинсекция методом «холодного тумана» инсектоакарицидным средством «Фосладин», а также ежедневно проводятся мероприятия по обработке помещений средствами локального применения. Следующее плановое мероприятие по травле тараканов в РК «Аквапарк «Лебяжий» назначено в самые ближайшие сроки, — пояснили в организации, приложив акты выполненных работ, согласно которым только в этом году обработка помещений аквапарка производилась минимум три раза. Последний раз — в конце сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».