«Выразил недовольство из-за цены какао»: белоруска рассказала о свидании с фальшивым «айтишником» 4 17.11.2022, 15:22

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Знакомства в интернете — настоящая лотерея.

Уже давно прошли времена, когда молодежь ходила на танцы и в кино с целью знакомств. Сегодня многие находят друзей и встречают будущих супругов в интернете. В чем особенность знакомств в сети, что удивило и повергло в шок и есть ли перспективы у такого общения, корреспондент Intex-press узнала на личном опыте.

21 век – время интернет-знакомств. Расспросив друзей о сайтах и приложениях знакомств, я решила зарегистрироваться на трех – Tinder, Tabor и Мята.

«Вашей маме зять не нужен?»

Название Tabor меня, конечно, немного смутило, но не остановило. Прочла отзывы, увидела, что аудитория огромная. И загрузила фотографию и немного информации о себе. В анкете указала, что познакомлюсь с грамотным, интересным человеком с целью дружбы и общения.

И буквально сразу на меня посыпался вал сообщений: «Привет. Как дела?» или «Привет, красавица».

Дальше – больше. Некоторые мужчины присылали длинные тексты. Что-то из серии «Я так давно один. И вот ты, мой дивный ангел, появилась. Я узнал тебя по глазам…». Становилось смешно, даже отвечать на такие сообщения не хотелось. Набор скопированных предложений. Мужчина даже не удосужился придумать что-то самостоятельно.

Некоторые начинали общение с анекдота. Видимо, просто не знали, с чего начать, или же просто очень любят юмор. Стандартная фраза «Вашей маме зять не нужен?» тоже попалась не раз.

Бесило, когда приходили сообщения, где в словах «здравствуйте» и «познакомиться» было по 4 ошибки. Складывалось впечатление, что мне пишут самые «последние» мужчины, которые еще к тому же и безграмотные.

Кто-то сразу предлагал «встречаца», а кто-то после полученного отказа писал гадкие комментарии под моим фото.

Никто из мужчин не то, что не зацепил, никто даже просто не поинтересовался моими хобби, увлечениями, как давно и почему я на сайте. Мало того, у многих были не настоящие фотографии: мелькали фото актеров, парней из рекламы и просто накачанных спортсменов.

В общем меня хватило на пару часов этого табора (вот уж действительно подходящее название), и я удалила свою анкету.

Появился друг и дерево авокадо

Попыткой №2 стала Мята.

Первое, что мне сразу понравилось – обязательное условие по верификации фото. Проще говоря, чужое фото в анкете уже не выставишь. Это большой плюс.

Еще мне понравилось, что на сайте есть функция «комплиментов». Все участники могут слать друг другу не просто картинки, а анимированные изображения с текстом.

Но главное – люди. Словно другого содержания. С тремя мужчинами из 200, которые откликнулись, я общалась больше недели. У одного – два высших образования, он начитанный, с ним интересно поговорить на разные темы. Второй работает по такой же специальности, что и я. Нашлось много общих тем и обсуждений.

Третий увлекается цветами. Дома у него все подоконники в рассаде, цветах, необычных деревьях. Мы с ним даже встретились и обменялись саженцами: он мне подарил дерево авокадо, а я ему – комнатный лавр.

Еще с одним парнем мы очень сдружились и общаемся до сих пор. Я очень рада, что познакомилась с таким хорошим человеком. Поначалу была даже удивлена: что он делает на сайте знакомств? Оказалось, все просто: мало времени из-за работы.

Ненастоящий айтишник

«Украв» из Мяты пару друзей, само приложение я удалила.

Отмечу, что сайты и приложения знакомств очень затягивают. Ты сидишь до поздней ночи в надежде, что тебе напишет «твой человек», а утром, едва откроешь глаза, сразу лезешь в телефон: кто написал, кто лайкнул фото?

Напоследок я решила скачать еще и Tinder.

Тут тоже есть свои плюсы и минусы. Из того, что мне понравилось – это верификация фото, можно указать свои хобби, рассказать о себе более масштабно. Многие указывают свой инстаграм, и можно зайти к человеку на страничку, узнать о нем больше информации.

В то же время некоторые функции платные. Например, посмотреть, кто поставил тебе лайк.

На Tinder много иностранцев. Много тех, кто ищет девушку для «свободных отношений», указывают, что женаты. Некоторые сразу предлагают деньги за встречу. Словом, надо быть внимательной.

У меня завязалось знакомство с парнем по имени Артем (имя изменено). Галантный в общении, шутник, приятный собеседник. Сообщил, что работает айтишником, есть квартира и машина, обеспечен, а спустя четыре дня общения предложил встретиться.

Я согласилась на свидание – человек показался мне действительно симпатичным и интересным.

Встретились. Красивый парень. Сразу резануло, что все время он говорил только о себе. Через полтора часа пригласил меня в ближайшее кафе и угостил какао. Когда пришло время расходиться, Артем долго и громко у кассы высказывал свое недовольство ценой за какао – мол, оно не стоит 7 рублей. Мне стало за него стыдно и не удобно. И когда я уточнила, что его не устроило в цене, он заявил, что никакой он не айтишник, квартиры и машины у него нет, что все это он придумал, иначе я бы не согласилась с ним встретиться. А потом и вовсе назвал меня меркантильной и ушел.

Было очень неприятно. Зачем врать и подозревать меня в том, чего нет? А за какао я и сама могла бы заплатить.

Больше в Tinder я ни с кем не общалась, хотя приложение так и не удалила.

Это лотерея.

Что можно сказать в целом? Сайты и приложения для знакомств – это лотерея. Можно, конечно, попытать счастья, если у вас стальные нервы. И обязательно нужно помнить, что человек по ту сторону экрана не всегда именно такой, за кого себя выдает. Но и хорошие ребята все же попадаются. Я же интернет-поиски прекращаю. Как говорит моя бабушка: твое тебя и на печке найдет.

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