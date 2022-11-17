Бойцы ВСУ уничтожили управляемыми ракетами два танка и БТР при попытке врага атаковать 17.11.2022, 15:24

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Эффектный бой попал на видео.

Украинские воины успешно отбили атаку оккупантов, уничтожив с помощью противотанковых управляемых ракет два танка и один БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя опубликована в соцсетях. На записи видно, что пехота оккупантов готовилась к атаке под прикрытием бронетехники. Однако, благодаря метким выстрелам украинских бойцов, наступление было остановлено еще на начальной стадии.

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