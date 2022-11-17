Биологи нашли новый вид тихоходок 3 17.11.2022, 15:37

1,236

иллюстрационное фото

И назвали его в честь злодея из «Гарри Поттера».

Биологи из Университета Йювяскюля в Финляндии открыли новый вид тихоходок и назвали его в честь змеи Нагайны главного злодея серии книг о Гарри Поттере, лорда Волан-де-Морта. Работа исследователей опубликована в журнале Zoological Studies.

Теперь открытый вид тихоходок носит название Macrobiotus naginae. По словам ученых, животные похожи на персонажа книг, так как у этого вида лапки меньше, чем у своих собратьев, что делает его больше похожим на змею.

Тихоходки — это беспозвоночные животные, близкие к членистоногим. В настоящее время известно более 1000 видов тихоходок. Из-за микроскопических размеров и способности переносить неблагоприятные условия они распространены повсеместно: их находили в горячих источниках, подо льдом и на дне океана. При наступлении неблагоприятных условий они способны на годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных — довольно быстро оживать.

Macrobiotus naginae была найдена случайно в образцах, взятых на территории финского Национального парка Рокуа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».